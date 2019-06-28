28 июня пятница
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.05
eur 71.66
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город

Под Рыбинском появится новое кладбище: на сколько лет оно рассчитано

Где будет находиться некрополь в Ярославской области

Поделиться

1 984
4 Обсудить

На строительство потратят 30 миллионов рублей из местного бюджета

Фото: администрация Рыбинска

Под Рыбинском начали строить новое кладбище. Оно будет находиться в семи километрах от города в районе деревни Глушицы. Сейчас подрядная организация подготавливает землю. Площадь кладбища составит более 20 гектаров, а количество мест для захоронений рассчитано более чем на 10 лет.

— Работы идут в плановом режиме. На сегодняшний день приступили к подготовке песчаной подушки для строительства парковки и возведению фундамента для зданий. Трубы и искусственные сооружения были подготовлены заранее. Также сейчас идет подготовка к прокладке кабелей, — рассказал Руслан Полкуев, представитель подрядной организации.

Кладбище успеют достроить в этом году. В этом же году здесь можно будет хоронить.

Проблема переполненности кладбищ существует и в Ярославле. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. Недавно закрыли последнее в городе — «Осташинское». В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего «Игнатовского» кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на «Осташинском» кладбище построили новые сектора.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

кладбище

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
28 июн 2019 в 12:37

Идиотская отсталая традиция. Можно еще пирамиды строить.

Сказочник Вова
28 июн 2019 в 10:16

При СССР население Рыбинска достигало 300 тысяч а сейчас менее 200 тысяч. Вымираем однако!

Алексей
28 июн 2019 в 10:15

Отработал и на свалку!