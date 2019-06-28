Под Рыбинском появится новое кладбище: на сколько лет оно рассчитано

На строительство потратят 30 миллионов рублей из местного бюджета
Фото: администрация Рыбинска
Под Рыбинском начали строить новое кладбище. Оно будет находиться в семи километрах от города в районе деревни Глушицы. Сейчас подрядная организация подготавливает землю. Площадь кладбища составит более 20 гектаров, а количество мест для захоронений рассчитано более чем на 10 лет.
— Работы идут в плановом режиме. На сегодняшний день приступили к подготовке песчаной подушки для строительства парковки и возведению фундамента для зданий. Трубы и искусственные сооружения были подготовлены заранее. Также сейчас идет подготовка к прокладке кабелей, — рассказал Руслан Полкуев, представитель подрядной организации.
Кладбище успеют достроить в этом году. В этом же году здесь можно будет хоронить.
Проблема переполненности кладбищ существует и в Ярославле. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. Недавно закрыли последнее в городе — «Осташинское». В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего «Игнатовского» кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на «Осташинском» кладбище построили новые сектора.