Под Рыбинском появится новое кладбище: на сколько лет оно рассчитано

Под Рыбинском начали строить новое кладбище. Оно будет находиться в семи километрах от города в районе деревни Глушицы. Сейчас подрядная организация подготавливает землю. Площадь кладбища составит более 20 гектаров, а количество мест для захоронений рассчитано более чем на 10 лет.



— Работы идут в плановом режиме. На сегодняшний день приступили к подготовке песчаной подушки для строительства парковки и возведению фундамента для зданий. Трубы и искусственные сооружения были подготовлены заранее. Также сейчас идет подготовка к прокладке кабелей, — рассказал Руслан Полкуев, представитель подрядной организации.

