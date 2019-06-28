С чувством облегчения: рейтинг чистоты городских общественных туалетов

Год назад, в июне 2018-го, власти нам обещали новые общественные туалеты. Тогда построили такой в Демидовском сквере. И заявили — очень хорошо вышло, ещё таких наставим . Но верхушка власти сменилась, а ситуация с туалетами — не особо. А лето в разгаре, в центре гуляют многие. Куда бежать, если приспичит, а вы приличный человек? Мы обошли общественные туалеты в центре Ярославля и посмотрели — чисто ли там, можно ли спокойно зайти и выйти без чувства брезгливости. И составили рейтинг.

Скудный желтый свет. Крючки и горячая вода есть.

Вентиляция практически отсутствует. Вместо этого — маленькое окно без москитной сетки. «Хранительница» туалета периодически распрыскивает освежитель, который на секунду заглушает все ароматы.

Есть жидкое мыло и электросушилка для рук.

Тут мы вздрогнули: в туалете — маленькая кабинка с дыркой в полу вместо унитаза.

С вентиляцией здесь средненько

При входе висит рулон туалетной бумаги на случай, если в кабинке его не оказалось.



Есть электросушилка для рук и жидкое мыло (оно постоянно капает на раковину, не очень приятно).

