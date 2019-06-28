28 июня пятница
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.05
eur 71.66
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город
Обзор

С чувством облегчения: рейтинг чистоты городских общественных туалетов

Обзор мест в Ярославле, куда можно забежать по нужде

Поделиться

429
Обсудить

Фото: Екатерина Третьякова

Год назад, в июне 2018-го, власти нам обещали новые общественные туалеты. Тогда построили такой в Демидовском сквере. И заявили — очень хорошо вышло, ещё таких наставим. Но верхушка власти сменилась, а ситуация с туалетами — не особо. А лето в разгаре, в центре гуляют многие. Куда бежать, если приспичит, а вы приличный человек? Мы обошли общественные туалеты в центре Ярославля и посмотрели — чисто ли там, можно ли спокойно зайти и выйти без чувства брезгливости. И составили рейтинг.

Критерии оценки:

  • мыло, электро- или бумажные полотенца;
  • вентиляция;
  • освещение и отопление;
  • крючки и полки для личных вещей;
  • наличие горячей воды.

5 место

Туалет на Стрелке. Цена: 20 рублей

Выглядит футуристично

Тут мы вздрогнули: в туалете — маленькая кабинка с дыркой в полу вместо унитаза.

Есть жидкое мыло и электросушилка для рук.

Вентиляция практически отсутствует. Вместо этого — маленькое окно без москитной сетки. «Хранительница» туалета периодически распрыскивает освежитель, который на секунду заглушает все ароматы.

Скудный желтый свет. Крючки и горячая вода есть.

С вентиляцией здесь средненько

4 место

Туалет на Даманском острове. Цена: 20 рублей

Туалет с естественной вентиляцией

При входе висит рулон туалетной бумаги на случай, если в кабинке его не оказалось.

Есть электросушилка для рук и жидкое мыло (оно постоянно капает на раковину, не очень приятно).

Выглядит не очень опрятно

Помещение проветривается, поэтому неприятных запахов нет. За счет больших окон туда проникает естественный свет, но присутствует и дополнительное освещение. В некоторых кабинках на крючках для одежды висит рулон туалетной бумаги.

Несмотря на большое количество плюсов, с чистотой здесь не очень.

Бумажка на всякий случай

3 место

Туалет на Первомайском бульваре. Цена: 20 рублей

Туалет находится рядом с детской площадкой

Из плюсов — большое пространство и много зеркал.

Есть электросушилка для рук и жидкое мыло.

Неприятных запахов нет — всё время проветривают. Освещение нормальное.

В каждой кабинке сразу несколько крючков — для верхней одежды и отдельно для сумок. Горячая вода есть.

Создают уют

2 место

Туалет на Подзеленье, 3. Цена: 20 рублей

Уборную содержат в чистоте

Туалет находится рядом с Даманским островом и Стрелкой. Здесь большой поток посетителей, но это не мешает работникам держать уборную в чистоте.

Есть жидкое мыло и электросушилка для рук.

В туалете тусклый свет, потому что днем дополнительные источники отключаются, а одних окон недостаточно.

Неприятные запахи отсутствуют. Крючки и горячая вода есть.

Для туристов есть указатель

1 место

Туалет в Демидовском сквере. Бесплатно

Если наплыв туристов, образуется очередь

В помещении поддерживается чистота. В туалете оборудованы отдельные кабины для инвалидов. Недостатки — небольшое пространство и длинная очередь.

Есть жидкое мыло, горячая вода и электросушилка для рук. Нет неприятного запаха.

Окна здесь маленькие, но включено дополнительное освещение.

Внутри чисто

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

общественные туалеты

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)