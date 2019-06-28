С чувством облегчения: рейтинг чистоты городских общественных туалетов

Фото: Екатерина Третьякова
Год назад, в июне 2018-го, власти нам обещали новые общественные туалеты. Тогда построили такой в Демидовском сквере. И заявили — очень хорошо вышло, ещё таких наставим. Но верхушка власти сменилась, а ситуация с туалетами — не особо. А лето в разгаре, в центре гуляют многие. Куда бежать, если приспичит, а вы приличный человек? Мы обошли общественные туалеты в центре Ярославля и посмотрели — чисто ли там, можно ли спокойно зайти и выйти без чувства брезгливости. И составили рейтинг.
Критерии оценки:
- мыло, электро- или бумажные полотенца;
- вентиляция;
- освещение и отопление;
- крючки и полки для личных вещей;
- наличие горячей воды.
5 место
Туалет на Стрелке. Цена: 20 рублей
Тут мы вздрогнули: в туалете — маленькая кабинка с дыркой в полу вместо унитаза.
Есть жидкое мыло и электросушилка для рук.
Вентиляция практически отсутствует. Вместо этого — маленькое окно без москитной сетки. «Хранительница» туалета периодически распрыскивает освежитель, который на секунду заглушает все ароматы.
Скудный желтый свет. Крючки и горячая вода есть.
4 место
Туалет на Даманском острове. Цена: 20 рублей
При входе висит рулон туалетной бумаги на случай, если в кабинке его не оказалось.
Есть электросушилка для рук и жидкое мыло (оно постоянно капает на раковину, не очень приятно).
Помещение проветривается, поэтому неприятных запахов нет. За счет больших окон туда проникает естественный свет, но присутствует и дополнительное освещение. В некоторых кабинках на крючках для одежды висит рулон туалетной бумаги.
Несмотря на большое количество плюсов, с чистотой здесь не очень.
3 место
Туалет на Первомайском бульваре. Цена: 20 рублей
Из плюсов — большое пространство и много зеркал.
Есть электросушилка для рук и жидкое мыло.
Неприятных запахов нет — всё время проветривают. Освещение нормальное.
В каждой кабинке сразу несколько крючков — для верхней одежды и отдельно для сумок. Горячая вода есть.
2 место
Туалет на Подзеленье, 3. Цена: 20 рублей
Туалет находится рядом с Даманским островом и Стрелкой. Здесь большой поток посетителей, но это не мешает работникам держать уборную в чистоте.
Есть жидкое мыло и электросушилка для рук.
В туалете тусклый свет, потому что днем дополнительные источники отключаются, а одних окон недостаточно.
Неприятные запахи отсутствуют. Крючки и горячая вода есть.
1 место
Туалет в Демидовском сквере. Бесплатно
В помещении поддерживается чистота. В туалете оборудованы отдельные кабины для инвалидов. Недостатки — небольшое пространство и длинная очередь.
Есть жидкое мыло, горячая вода и электросушилка для рук. Нет неприятного запаха.
Окна здесь маленькие, но включено дополнительное освещение.