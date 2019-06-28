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Город

В центре Ярославля федеральный памятник покрасили в цвет «личинки колорадского жука»

Градозащитница ужаснулась от нового внешнего облика здания

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Общественница заявила, что цвет для здания выбрали отвратительный

Фото: Ольга Мазанова

В центре Ярославля рабочие покрасили фасад дома № 5 в Депутатском переулке. Это Торговое здание Соколова, которое является федеральным памятником. Случившееся насторожило местную общественницу, которая постоянно следит за обликом города и памятников в нём.

— Интересно, по какому принципу в центре Ярославля красят объекты культурного наследия? — задалась вопросом градозащитница Ольга Мазанова. — Для Торгового здания Соколова выбрали странный розовый. Цвет отвратительный — это цвет личинки колорадского жука.

Мазанова также сообщила, что претензии у неё есть и к «ремонтам» других ярославских зданий в зоне ЮНЕСКО.

Недавно в Ярославле суд оштрафовал арендатора здания на улице Депутатской за слишком яркий цвет. Речь идёт о шоколадной фабрике «Собрание», которая после ремонта выкрасила дом № 5 на этой улице в ярко-бирюзовый цвет. Ярославцы прозвали его цветом «яиц дрозда». А на днях градозащитники ужаснулись новым видом исторического здания на улице Свободы.

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КОММЕНТАРИИ (3)

28 июн 2019 в 07:50

Обращаюсь к автору статьи и к редактору портала: Уважаемые, что Вы за "токсичные" новости публикуете? Очень похоже на заголовки "Желтой" прессы. Неужели просто нельзя более нейтральные заголовки для статей выбирать?
Ну недовольна Мазанова всем и вся, что теперь прекратить обновлять фасады зданий? Если все здания. как она хочет, покрасить в исторический цвет (желтый), то облик города от этого только проиграет. Все здания сольются, а так сначала необычный цвет притягивает внимание, заставляя обратить внимание и на архитектуру.
Не надо из ярославцев делать кучку агрессивно настроенных "баранов" нагнетая обстановку подобного рода заголовками!

Гость
28 июн 2019 в 07:46

Нормально получилось, хватит причитать. И когда уже нормальные названия цвета будете использовать? То цвет яиц дрозда, теперь личинки колорадского жука, какой следующий избретете? - цвет пупка крокодила?)))

Гость
28 июн 2019 в 07:42

Что это за Мазанова такая, которая за всем следит? Неуже ли лучше облезлые здания лицезреть? И от куда взялись такие названия цветов? Мазанова придумала?