В центре Ярославля федеральный памятник покрасили в цвет «личинки колорадского жука»

В центре Ярославля рабочие покрасили фасад дома № 5 в Депутатском переулке. Это Торговое здание Соколова, которое является федеральным памятником. Случившееся насторожило местную общественницу, которая постоянно следит за обликом города и памятников в нём.

— Интересно, по какому принципу в центре Ярославля красят объекты культурного наследия? — задалась вопросом градозащитница Ольга Мазанова. — Для Торгового здания Соколова выбрали странный розовый. Цвет отвратительный — это цвет личинки колорадского жука.