В центре Ярославля федеральный памятник покрасили в цвет «личинки колорадского жука»

Общественница заявила, что цвет для здания выбрали отвратительный
Фото: Ольга Мазанова
В центре Ярославля рабочие покрасили фасад дома № 5 в Депутатском переулке. Это Торговое здание Соколова, которое является федеральным памятником. Случившееся насторожило местную общественницу, которая постоянно следит за обликом города и памятников в нём.
— Интересно, по какому принципу в центре Ярославля красят объекты культурного наследия? — задалась вопросом градозащитница Ольга Мазанова. — Для Торгового здания Соколова выбрали странный розовый. Цвет отвратительный — это цвет личинки колорадского жука.
Мазанова также сообщила, что претензии у неё есть и к «ремонтам» других ярославских зданий в зоне ЮНЕСКО.
Недавно в Ярославле суд оштрафовал арендатора здания на улице Депутатской за слишком яркий цвет. Речь идёт о шоколадной фабрике «Собрание», которая после ремонта выкрасила дом № 5 на этой улице в ярко-бирюзовый цвет. Ярославцы прозвали его цветом «яиц дрозда». А на днях градозащитники ужаснулись новым видом исторического здания на улице Свободы.