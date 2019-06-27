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Главный человек по уборке города стал заведовать ярославскими лифтами

Кто стал новым председателем, и кто теперь его заместитель

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Сергея Тальянова выбрали на заседании совета акционеров «Ярославльлифта»

Фото: мэрия Ярославля

В «Ярославльлифте» кадровые перестановки. Сегодня на заседании совета директоров избрали нового председателя совета — директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова. Его замом стал Александр Асриянц — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

— При незначительном отставании от плана «Ярославльлифт» оптимизирует структуру управления. Уже сейчас организация сумела уменьшить комиссионные расходы за услуги банка. Активная работа ведется и по снижению задолженности населения. Жители получают рассрочки по выплате долгов перед акционерным обществом, — рассказали в мэрии Ярославля.

Напомним, что несколько месяцев назад выяснилось, что с лифтами в Ярославле большая беда. Подрядчики воровали материалы, а сами работы делали тяп-ляп.

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