«В документах Тутаева не существует»: в интернет попали данные госархива о названии города

В интернете в открытом доступе появился документ Государственного архива России, в котором сказано, что никаких документов о присвоении городу Тутаеву из Ярославской области такого названия нет.

— Архивных документов о переименовании города Романов-Борисоглебск в город Тутаев Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской республики не обнаружено, — говорится в бумаге.

Власти сообщили, что об этом документе знают уже давно. И вот как они смотрят на эту информацию:

— Официального документа о переименовании Романов-Борисоглебска в Тутаев действительно не существует, — сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Но это никак не повлияет на статус города. Тутаеву уже 101 год, и название прижилось, а поэтому что-то менять из-за того, что когда-то переименование не было должным образом оформлено и документы не были переданы в архив, смысла нет.



О чём может говорить отсутствие в архиве документов о переименовании Романов-Борисоглебска в Тутаев? На этот вопрос ответил журналист и историк Марк Нуждин:

— Это говорит лишь о том, что данной бумаги нет в госархиве, и ни о чём другом, — объяснил он. — Там вообще много чего нет. Я думаю, что в архиве нет и никаких документов об утверждении переименования языческого селища в устье Которосли в Ярославль. Что это значит для современного Ярославля? Совершенно ничего. Ну нет такой бумаги, и что — город теперь вообще никак не называть? Конечно, в первые годы советской власти нормальный документооборот соблюдался не всегда. Особенно — по вопросам, с точки зрения тогдашних руководителей, второстепенным. Особенно — по Ярославской губернии, где только что отгремел мятеж. Сейчас Тутаев называется Тутаевом.

До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебском, который в свою очередь образовался в 1822 году путём слияния городов Романов и Борисоглебск. После победы Октябрьской революции город сменил своё название из-за упоминания царской фамилии. За несколько месяцев он пережил несколько переименований, но в итоге власти решили увековечить фамилию одного из красноармейцев и назвали его Тутаев. Эпопея с переименованием могла начаться еще в 1941 году, когда город мог получить имя Менделеев, но война помешала осуществить задуманное.

