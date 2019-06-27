27 июня четверг
СЕЙЧАС +18°С
usd 62.81
eur 71.38
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
usd 62.81
eur 71.38

Все новости

Все новости
Город

«В документах Тутаева не существует»: в интернет попали данные госархива о названии города

Власти объяснили, как эта бумага повлияет на статус населённого пункта из Ярославской области

Поделиться

1 516
Обсудить

До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебском

Фото: администрация Тутаевского района

В интернете в открытом доступе появился документ Государственного архива России, в котором сказано, что никаких документов о присвоении городу Тутаеву из Ярославской области такого названия нет.

— Архивных документов о переименовании города Романов-Борисоглебск в город Тутаев Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской республики не обнаружено, — говорится в бумаге.

Власти сообщили, что об этом документе знают уже давно. И вот как они смотрят на эту информацию:

— Официального документа о переименовании Романов-Борисоглебска в Тутаев действительно не существует, — сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Но это никак не повлияет на статус города. Тутаеву уже 101 год, и название прижилось, а поэтому что-то менять из-за того, что когда-то переименование не было должным образом оформлено и документы не были переданы в архив, смысла нет.

О чём может говорить отсутствие в архиве документов о переименовании Романов-Борисоглебска в Тутаев? На этот вопрос ответил журналист и историк Марк Нуждин:

— Это говорит лишь о том, что данной бумаги нет в госархиве, и ни о чём другом, — объяснил он. — Там вообще много чего нет. Я думаю, что в архиве нет и никаких документов об утверждении переименования языческого селища в устье Которосли в Ярославль. Что это значит для современного Ярославля? Совершенно ничего. Ну нет такой бумаги, и что — город теперь вообще никак не называть? Конечно, в первые годы советской власти нормальный документооборот соблюдался не всегда. Особенно — по вопросам, с точки зрения тогдашних руководителей, второстепенным. Особенно — по Ярославской губернии, где только что отгремел мятеж. Сейчас Тутаев называется Тутаевом.

До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебском, который в свою очередь образовался в 1822 году путём слияния городов Романов и Борисоглебск. После победы Октябрьской революции город сменил своё название из-за упоминания царской фамилии. За несколько месяцев он пережил несколько переименований, но в итоге власти решили увековечить фамилию одного из красноармейцев и назвали его Тутаев. Эпопея с переименованием могла начаться еще в 1941 году, когда город мог получить имя Менделеев, но война помешала осуществить задуманное.

В начале 90-х в Тутаеве прошло два референдума о возвращении городу исторического названия Романов-Борисоглебск, но оба раза большинство жителей проголосовали против этой инициативы.

В 2015 году на городском совете было вынесено решение о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск на основании опроса граждан, большинство из которых выступило за изменение названия города.

Но тутаевцы ждать изменений не стали — уже придумали городу логотип. Это логотип Тутаева. Но как бы... Не совсем Тутаева — на изображении сразу два названия одного города.

Три года власти разных уровней решали вопрос с переименованием или непереименованием города и наконец в прошлом году поставили в этом деле точку

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Тутаев

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)