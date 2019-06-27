Спустя два года скандалов ярославна заставила переделать двор, отремонтированный с халтурой

Во дворе проседает грунт
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле расползается двор, отремонтированный по губернаторской программе «Решаем вместе!» два года назад. Это двор на улице Блюхера у домов № 38 и 40, где начал проседать грунт вместе с асфальтом и детской площадкой.
Но это ещё не всё: все два года после ремонта здесь лежит строительный мусор. Остатки бордюрного камня, асфальта — их просто забыли вывезти.
— Также скапливается и не уходит вода после дождей. В некоторых местах на проезжей части асфальт просел. На место новых газонов забыли завести плодородный грунт, — перечислила местная жительница Вера Куликова.
Двор проверяла комиссия от мэрии, работы выполняла в 2017 году компания «Яравтодор».
— Часть замечаний мы приняли. Это действительно гарантийные вопросы. Гарантия, которая не закончилась у подрядчика, позволяет нам сегодня предъявить эту претензию и обязать её устранить. В обязательном порядке будет проведена документарная проверка для того, чтобы поставить точку, — прокомментировала ситуацию первый заместитель ДГХ мэрии Наталья Шетнева.
Пожаловаться на недостатки по программе «Решаем вместе!» ярославцы могут по телефону: 40-40-40.
Ранее ярославна Вера Куликова написала гневный пост о том, что творится в этом дворе. По мнению женщины, чиновникам наплевать, и людей не слышат. Именно после её колонки об этом во двор пришла комиссия с описью всех недостатков.