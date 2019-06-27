Спустя два года скандалов ярославна заставила переделать двор, отремонтированный с халтурой

В Ярославле расползается двор, отремонтированный по губернаторской программе «Решаем вместе!» два года назад. Это двор на улице Блюхера у домов № 38 и 40, где начал проседать грунт вместе с асфальтом и детской площадкой.

Но это ещё не всё: все два года после ремонта здесь лежит строительный мусор. Остатки бордюрного камня, асфальта — их просто забыли вывезти.

— Также скапливается и не уходит вода после дождей. В некоторых местах на проезжей части асфальт просел. На место новых газонов забыли завести плодородный грунт, — перечислила местная жительница Вера Куликова.