В Ярославле такси столкнулось с легковушкой: на Московском проспекте гигантская пробка

Ситуация на дороге сейчас.
Московский стоит до выемки. С выемки едет хорошо.
На место ДТП уже приехали сотрудники Госавтоинспекции.
Люди пишут, что авария случилась около шести часов утра.
Машины едут, но небыстро.
— Ситуация некритическая, — передаёт с места события Александра Савельева.
Кто-то в пробке ругается, ну а кто-то и шутит ;-)
Пробки стало меньше на Московском проспекте. Зато на проспекте Фрунзе увеличилась из-за ещё одного ДТП.
Пробка медленно рассасывается. Надеемся, что вы всё же добрались до работы без сильных опозданий. Мы завершаем нашу трансляцию.