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В Ярославле такси столкнулось с легковушкой: на Московском проспекте гигантская пробка

В утренний час пик случилось сразу два ДТП

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Пробка начинается от «Рио» на Московском проспекте

В Ярославле на Московском проспекте огромная пробка. Люди из «Крестов» по часу добираются до центра.

— Я еду на машине от торгового центра «Рио» уже 40 минут, пока доехал только до автовокзала, — сообщил читатель 76.RU.

Причиной пробки стали два утренних ДТП, которые произошли на Московском проспекте и проспекте Фрунзе. Автомобилисты пишут, что аварии случились в правых рядах.

— «Пежо» между Московским без морды, такси «Ситимобил» в сторону центра — левый бок в хлам, правый ряд у ограждения, — передаёт очевидец Денис Кондратьев.

Сервис «Яндекс.Карты» даёт пробкам шесть баллов

В соцсетях люди делятся фотографиями с места ДТП. Пишут, что столкновение случилось на перекрёстке улицы Наумова с Московским проспектом.

Машину такси отбросило к обочине

Люди стоят по 40 минут в пробках

Ситуация на дороге сейчас.

Московский стоит до выемки. С выемки едет хорошо.

На место ДТП уже приехали сотрудники Госавтоинспекции. 

Люди пишут, что авария случилась около шести часов утра.

Машины едут, но небыстро.

— Ситуация некритическая, — передаёт с места события Александра Савельева.

Легковушка сильно пострадала

Кто-то в пробке ругается, ну а кто-то и шутит ;-)

На одно ДТП больше. Но теперь пробка в пять баллов

Пробки стало меньше на Московском проспекте. Зато на проспекте Фрунзе увеличилась из-за ещё одного ДТП.

Пробка медленно рассасывается. Надеемся, что вы всё же добрались до работы без сильных опозданий. Мы завершаем нашу трансляцию. 

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