В утренний час пик случилось сразу два ДТП

В Ярославле такси столкнулось с легковушкой: на Московском проспекте гигантская пробка

Пробка начинается от «Рио» на Московском проспекте

В Ярославле на Московском проспекте огромная пробка. Люди из «Крестов» по часу добираются до центра.



— Я еду на машине от торгового центра «Рио» уже 40 минут, пока доехал только до автовокзала, — сообщил читатель 76.RU.



Причиной пробки стали два утренних ДТП, которые произошли на Московском проспекте и проспекте Фрунзе. Автомобилисты пишут, что аварии случились в правых рядах.



— «Пежо» между Московским без морды, такси «Ситимобил» в сторону центра — левый бок в хлам, правый ряд у ограждения, — передаёт очевидец Денис Кондратьев.