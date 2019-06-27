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Город

Готовимся к пробкам: в Ярославле перекроют полосу при въезде на Октябрьский мост

По нескольким улицам в центре Ярославля будет не проехать

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Полосу при въезде на мост перекроют на неделю

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля с сегодняшнего дня ограничат движение транспорта на нескольких улицах на неделю. Это связано с тем, что ТКГ-2 будет ремонтировать сети.

27 июня с 07:00 и ориентировочно до 3 июля заезд на улицу Кооперативную будет осуществляться со стороны улицы Флотской, — рассказали в мэрии Ярославля. — Будет перекрыто движение по улице Победы в районе дома № 3а и одна полоса движения при въезде на Октябрьский мост.

В соцсетях автомобилисты уже готовятся к вечерним пробкам в Заволжский район и негодуют из-за того, что на Октябрьском мосту только недавно сделали ямочный ремонт.

— Серьезно? И об этом никто не знал? Люди годами ездят по ямам, а город тратит асфальт на заведомо ремонтируемые участки? — написал ярославский активист Темур Абдуллаев в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке.

— Завтра вечером центр встанет весь и надолго, а в пятницу будет еще хуже, — написал Илья Лебедев.

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КОММЕНТАРИИ (1)

не смешно
27 июн 2019 в 08:22

Можно подсказать как сделать ещё хуже.Не далёк тот день,когда вообще центр сделают платным для машин,и пробок сразу не станет.Ибо нечего тут жаловаться.