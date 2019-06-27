Готовимся к пробкам: в Ярославле перекроют полосу при въезде на Октябрьский мост

Полосу при въезде на мост перекроют на неделю
Фото: Александра Савельева
В центре Ярославля с сегодняшнего дня ограничат движение транспорта на нескольких улицах на неделю. Это связано с тем, что ТКГ-2 будет ремонтировать сети.
27 июня с 07:00 и ориентировочно до 3 июля заезд на улицу Кооперативную будет осуществляться со стороны улицы Флотской, — рассказали в мэрии Ярославля. — Будет перекрыто движение по улице Победы в районе дома № 3а и одна полоса движения при въезде на Октябрьский мост.
В соцсетях автомобилисты уже готовятся к вечерним пробкам в Заволжский район и негодуют из-за того, что на Октябрьском мосту только недавно сделали ямочный ремонт.
— Серьезно? И об этом никто не знал? Люди годами ездят по ямам, а город тратит асфальт на заведомо ремонтируемые участки? — написал ярославский активист Темур Абдуллаев в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке.
— Завтра вечером центр встанет весь и надолго, а в пятницу будет еще хуже, — написал Илья Лебедев.