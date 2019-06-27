Готовимся к пробкам: в Ярославле перекроют полосу при въезде на Октябрьский мост

В центре Ярославля с сегодняшнего дня ограничат движение транспорта на нескольких улицах на неделю. Это связано с тем, что ТКГ-2 будет ремонтировать сети.



27 июня с 07:00 и ориентировочно до 3 июля заезд на улицу Кооперативную будет осуществляться со стороны улицы Флотской, — рассказали в мэрии Ярославля. — Будет перекрыто движение по улице Победы в районе дома № 3а и одна полоса движения при въезде на Октябрьский мост.



В соцсетях автомобилисты уже готовятся к вечерним пробкам в Заволжский район и негодуют из-за того, что на Октябрьском мосту только недавно сделали ямочный ремонт.

