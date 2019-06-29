График отключения горячей воды в июле: даты и адреса

Не успели оглянуться, как прошёл первый месяц лета. На носу июль и очередные отключения горячей воды. У кого-то её перекрыли в четверг, а кто-то ещё готовится к двухнедельной «засухе». Напоминаем вам, где и когда отключат воду.



Кировский район



С 27 июня по 7 июля в кварталах:



улица Победы, Свердлова, Володарского, площадь Труда;

улица Победы, Чайковского, Свободы, Свердлова (кроме 25а, 25Б по ул. Свердлова).

С 11 июля по 24 июля в кварталах:

