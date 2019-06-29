График отключения горячей воды в июле: даты и адреса

Тазики в помощь
Фото: Александра Савельева
Не успели оглянуться, как прошёл первый месяц лета. На носу июль и очередные отключения горячей воды. У кого-то её перекрыли в четверг, а кто-то ещё готовится к двухнедельной «засухе». Напоминаем вам, где и когда отключат воду.
Кировский район
С 27 июня по 7 июля в кварталах:
- улица Победы, Свердлова, Володарского, площадь Труда;
- улица Победы, Чайковского, Свободы, Свердлова (кроме 25а, 25Б по ул. Свердлова).
С 11 июля по 24 июля в кварталах:
- проспект Ленина, Волжская Набережная, Красный съезд, ул. Советская, включающий в себя ул. Фурманова, ул. Пятницкую, ул. Суркова, ул. Кооперативную, ул. Флотскую, Флотский спуск, Красный съезд, ул. Терешковой;
- улица Республиканская, улица Некрасова, Красная площадь, улица Советская (кроме д. 23 по ул. Республиканской и д. 22 по ул. Некрасова);
- улица Первомайская, Волкова, Волжская набережная, Крестьянский проезд, Которосльная Набережная, включая улицу Трефолева, Советскую, Советскую площадь, улицу Андропова, Кедрова, Крицкого, Максимова, Кирова, Народный переулок, улицу Депутатскую, Депутатский переулок, улицу Нахимсона, Советский переулок, улицу Революционную, Революционный переулок, улицу Почтовую, площадь Богоявления, улицу Челюскинцев.
С 29 июля по 6 августа в кварталах:
- улица Победы, Советская, Республиканская, проспект Октября;
- улица Республиканская, проспект Октября, Чайковского, Некрасова;
- улица Чайковского, Некрасова, Республиканская, Свердлова;
- проспект Октября, улица Победы, Некрасова, Чайковского (кроме д. 40/53, 40а, 42, 44, 44а, 46 по ул. Некрасова);
- улица Республиканская, Некрасова, Собинова, Свердлова (кроме д. 6, 10а, 10Б, 12 по ул. Собинова; д. 16а по ул. Свердлова; д. 7 по ул. Некрасова).
С 1 по 13 августа в кварталах:
- улица Ушинского, Свердлова, Собинова, Некрасова;
- улица Ушинского, Пушкина, Собинова, Свердлова;
- улица Ушинского, Свободы, Собинова, Пушкина;
- улица Свободы, Республиканская, Пушкина, Собинова;
- улица Свободы, Чайковского, Пушкина, Республиканская (кроме д. 40/38, 40, 40а, 42, 42а по ул. Чайковского);
- улица Чайковского, С. Щедрина, Победы, Свободы.
С 15 по 28 августа:
- улица Чайковского, Свободы, Комсомольская, площадь Богоявления, Которосльная Набережная (кроме д. 41, 41Б — д/с № 39, 43 по ул.Свободы), включая улицу Республиканскую, ул. Собинова, Мукомольный переулок, Южный переулок, улицу Б. Октябрьскую, С. Щедрина.
Ленинский район
С 27 июня по 7 июля:
- проспект Толбухина, Свердлова, Ленина, Богдановича;
- улица Лисицына, Богдановича, проспект Ленина, улица Углическая;
- улица Кудрявцева, проспект Ленина, улица Свердлова, Тургенева;
- улица Кудрявцева, Тургенева, Щапова, Чехова;
- проспект Толбухина, улица Богдановича, Володарского, Свердлова;
- улица Свердлова, Володарского, Некрасова, проспект Толбухина;
- улица Некрасова, Володарского, проспект Ленина;
- улица Свердлова, проспект Ленина, улица Щапова, Тургенева;
- проспект Ленина, Октября, Толбухина.
С 11 июля по 24 июля:
- улица Полушкина роща, 1, 1а, 3, 3а, 5;
- участок 1-го сетевого р-на, ограниченный улицей Советской, проспектом Ленина, улицей Воинова, Республиканским проездом, включая ул. Л. Чайкиной, ул. З. Космодемьянской (кроме домов по ул. Войнова, 12, 14, 15а).
С 7 августа по 20 августа в кварталах:
- улица Свободы, Гор. Вал, Угличская, Лисицына;
- улица Свободы, Гор. Вал, Ухтомского, Чехова, Угличская, проспект Ленина, улица Свободы;
- улица Свободы, Гор. Вал, Рыбинская, Лисицына;
- улица Павлика Морозова.
Заволжский район
С 19 июля по 1 августа в кварталах: улица Красноборская, проспект Авиаторов, проспект Машиностроителей, улица Саукова, посёлки в границе улицы Шоссейная, Кавказская, Моховая, 2-я и 3-я Ляпинская.
Дзержинский район
С 19 июня по 2 июля: все дома, кроме 14-го и 15-го микрорайона.
Фрунзенский район
С 3 июля по 16 июля: котельная на проспекте Фрунзе, 32а, район речного порта.
С 3 июля по 17 июля: район улицы Лётной.
С началом июля помимо отключения горячей воды ярославцев ждёт ещё один неприятный сюрприз. С понедельника повышается плата за услуги ЖКХ. Сколько теперь придётся платить.