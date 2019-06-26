На Ярославль движутся грозы: экстренное предупреждение МЧС

На Ярославскую область движутся грозы. МЧС предупреждает жителей региона о непогоде.



— До конца дня местами по Ярославской области и в Ярославле ожидается гроза, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При грозе усиление западного ветра, порывы 13–18 метров в секунду.



Из-за непогоды прогнозируют возможное возникновение чрезвычайных ситуаций.



— Возможны повреждения линий электропередачи и линий связи, падение деревьев, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, — сообщили в МЧС.

