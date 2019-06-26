26 июня среда
СЕЙЧАС +13°С
usd 62.81
eur 71.38
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 62.81
eur 71.38
Город

На Ярославль движутся грозы: экстренное предупреждение МЧС

Когда ждать дожди и сильный ветер

Поделиться

1 623
Обсудить

Все новости

Все новости

Небо затянули тучи

Фото: Александра Савельева

На Ярославскую область движутся грозы. МЧС предупреждает жителей региона о непогоде.

— До конца дня местами по Ярославской области и в Ярославле ожидается гроза, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При грозе усиление западного ветра, порывы 13–18 метров в секунду.

Из-за непогоды прогнозируют возможное возникновение чрезвычайных ситуаций.

— Возможны повреждения линий электропередачи и линий связи, падение деревьев, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, — сообщили в МЧС.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погода

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)