Экоактивисты Ярославля: «Нас беспокоит тенденция, что Россию хотят загадить»

В Ярославле уже несколько дней продолжается акция «ЭкоБессрочка». Экоактивисты протестуют против мусорного полигона, который строят на Шиесе в Ярославской области. Акция проходит ежедневно с 18:00 до 20:00 на Красной площади.



— Мы привлекаем внимание и пытаемся рассказать о том, что сейчас происходит в стране с экологией. Эта акция в поддержку не только Шиеса, но и России в целом. Люди должны просыпаться, обращать внимание на такую важную проблему. Нас беспокоит тенденция, что Россию хотят загадить, — говорит участница акции Ольга.



Активисты не только рассказывают о строительстве полигона на севере, но и дарят значки и наклейки всем желающим показать свое отношение к ввозу московского мусора в регионы страны.

