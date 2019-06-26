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Город

Экоактивисты Ярославля: «Нас беспокоит тенденция, что Россию хотят загадить»

В центре города проходит бессрочный протест против столичного мусора

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Акцию каждый вечер проводят на Красной площади

Фото: Анна Кузьмина

В Ярославле уже несколько дней продолжается акция «ЭкоБессрочка». Экоактивисты протестуют против мусорного полигона, который строят на Шиесе в Ярославской области. Акция проходит ежедневно с 18:00 до 20:00 на Красной площади.


— Мы привлекаем внимание и пытаемся рассказать о том, что сейчас происходит в стране с экологией. Эта акция в поддержку не только Шиеса, но и России в целом. Люди должны просыпаться, обращать внимание на такую важную проблему. Нас беспокоит тенденция, что Россию хотят загадить, — говорит участница акции Ольга. 

Активисты не только рассказывают о строительстве полигона на севере, но и дарят значки и наклейки всем желающим показать свое отношение к ввозу московского мусора в регионы страны.

Жители Архангельской области уже больше полугода борются против появления в Ленском районе мусорного полигона, куда будут привозить отходы из Московской области. Арбитражный суд Архангельской области отказался признавать строительство на станции Шиес капитальным. Теперь в суде доказывает незаконность строительства в том районе администрация МО «Урдомское». Судья назначил экспертизу.

Мусорная проблема актуальна и для Ярославской области. К нам, несмотря на протесты, всё же начали свозить отходы из Подмосковья.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
26 июн 2019 в 21:40

Павловскую Рощу в Дзержинском районе загадили отдыхающие , весь пляж в мусоре , вы заслуживаете такой власти !