Экоактивисты Ярославля: «Нас беспокоит тенденция, что Россию хотят загадить»

Акцию каждый вечер проводят на Красной площади
Фото: Анна Кузьмина
В Ярославле уже несколько дней продолжается акция «ЭкоБессрочка». Экоактивисты протестуют против мусорного полигона, который строят на Шиесе в Ярославской области. Акция проходит ежедневно с 18:00 до 20:00 на Красной площади.
— Мы привлекаем внимание и пытаемся рассказать о том, что сейчас происходит в стране с экологией. Эта акция в поддержку не только Шиеса, но и России в целом. Люди должны просыпаться, обращать внимание на такую важную проблему. Нас беспокоит тенденция, что Россию хотят загадить, — говорит участница акции Ольга.
Активисты не только рассказывают о строительстве полигона на севере, но и дарят значки и наклейки всем желающим показать свое отношение к ввозу московского мусора в регионы страны.
Жители Архангельской области уже больше полугода борются против появления в Ленском районе мусорного полигона, куда будут привозить отходы из Московской области. Арбитражный суд Архангельской области отказался признавать строительство на станции Шиес капитальным. Теперь в суде доказывает незаконность строительства в том районе администрация МО «Урдомское». Судья назначил экспертизу.
Мусорная проблема актуальна и для Ярославской области. К нам, несмотря на протесты, всё же начали свозить отходы из Подмосковья.