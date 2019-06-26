Чиновники ответили на жалобу москвички на мусорным полигон посреди леса в Ярославской области

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ответили на запрос по поводу огромной свалки посреди леса. Напомним, пару дней назад к нам на почту пришло письмо от москвички, в котором она пожаловалась на мусорное поле в Борисоглебском районе. Женщина рассказала, что ездит сюда отдыхать на протяжении 30 лет. До этого момента свалки там не было. Тем не менее в департаменте пояснили, что в том месте есть официальный полигон ТКО. Он существует с 1992 года.



— Данная свалка уже включена в план ежегодной акции «Очистим лес от мусора», которая запланирована на 5 июля. Также акция пройдет и в других районах области: 5 июля — Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское, Гаврилов-Ямское лесничества; 12 июля — Даниловское, Некоузское, Рыбинское, Ростовское лесничества; 19 июля — Переславское, Пречистенское, Пошехонское лесничества, — пояснил пресс-секретарь департамента Татьяна Суслова.