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Чиновники ответили на жалобу москвички на мусорным полигон посреди леса в Ярославской области

А ещё стало известно, что сделают с мусорной дорогой в Ярославле

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Под мусорное поле вырубили большой участок леса

Фото: читатель 76.RU

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ответили на запрос по поводу огромной свалки посреди леса. Напомним, пару дней назад к нам на почту пришло письмо от москвички, в котором она пожаловалась на мусорное поле в Борисоглебском районе. Женщина рассказала, что ездит сюда отдыхать на протяжении 30 лет. До этого момента свалки там не было. Тем не менее в департаменте пояснили, что в том месте есть официальный полигон ТКО. Он существует с 1992 года.

— Данная свалка уже включена в план ежегодной акции «Очистим лес от мусора», которая запланирована на 5 июля. Также акция пройдет и в других районах области: 5 июля — Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское, Гаврилов-Ямское лесничества; 12 июля — Даниловское, Некоузское, Рыбинское, Ростовское лесничества; 19 июля — Переславское, Пречистенское, Пошехонское лесничества, — пояснил пресс-секретарь департамента Татьяна Суслова.

Также мэрия Ярославля дала ответ по поводу мусорной дороги в Красноперекопском районе Ярославля. Она находится в районе промышленные зоны улицы Декабристов и в районе остановки «Завод "Луч"».

— Место находится в промышленной зоне, на удалении от основных магистралей. Это способствует скрытой незаконной разгрузке мусора. В связи с большой протяженностью перекрыть доступ на данную территорию сейчас не представляется возможным. Мы рассматриваем варианты размещения видеонаблюдения, — сообщил глава территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

Уже установили трёх человек, по вине которых растянулась многокилометровая свалка.

— Администрация за внебюджетные средства убирает данную территорию. Только за месячник чистоты этой весной мы собрали и вывезли 500 тонн, в июне ещё 300 тонн, — дополнил Андрей Удальцов.

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