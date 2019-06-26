Глава СИЗО-1 в Ярославле ушёл в отставку

Сейчас в СИЗО содержатся бывшие сотрудники УФСИН — фигуранты уголовного дела о пытках в колонии
Фото: Александра Савельева
Начальник следственного изолятора № 1 в Ярославле подполковник внутренней службы Евгений Соловьёв ушёл в отставку. Об этом стало известно сегодня после того, как в некоторых СМИ появилась информация, что сотрудник УФСИН по Ярославской области уволен после жалоб на условия содержания.
— По факту появлении информации в сети интернет о якобы увольнении начальника СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии, — сообщила представитель пресс-службы ведомства в Ярославской области Анна Частухина.
Именно в этом СИЗО содержатся бывшие сотрудники УФСИН, обвиняемые в пытках заключённых в колонии Ярославля.
Напомним, видеозапись пыток заключённого в ИК-1 появилась в интернете в июле прошлого года. На записи сотрудники колонии избивают Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после чего появились новые эпизоды пыток в колониях Ярославля. Возбудили 22 уголовных дела. Четырнадцать сотрудников колонии, засветившихся на видео, были заключены под стражу.