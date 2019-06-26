«Как два разных человека». В Рыбинске бездомным изменили внешний вид, и это перевернуло их жизнь

Михаил ищет работу
Фото: Благотворительный фонд «Дари Добро» Рыбинск / Vk.com
Можно ли начать жизнь заново, если кажется, что она, эта жизнь, уже кончена? Можно ли выкарабкаться со дна? Очень даже реально. В этом на своем опыте убедились двое бездомных — каждый из них преобразился внешне, и это повлияло и на их жизнь.
Герои материала — подопечные благотворительного фонда «Дари добро» в Рыбинске.
Хоть замуж выходи
Михаил Коршунов попал в приют в 2016 году с открытой раной на животе.
— Сейчас он выглядит гораздо лучше, у него всё в порядке со здоровьем, ведёт здоровый образ жизни. Не пьёт уже почти три года и даже пытается устроиться на работу, — рассказали в приюте.
Под записью в официальной группе фонда собралось множество комментариев. Люди восхищаются перевоплощением Михаила, пишут слова поддержки.
— Молодец, так держать, спасибо добрым людям! — написала Ольга Смагина.
Уже даже женить собираются.
— Девочки, незамужние, хватайте мужика, после такого падения он уже осознанно к жизни относится, — написала Марина Жирнова.
Устал скитаться
В благотворительный фонд Александр пришёл сам.
— Сказал, что хочет поменять свою жизнь и устал скитаться, — говорят в приюте.
На мужчину не жалуются. О правилах он знает, обещает не пить и найти работу.
— Даже взгляд другой стал. Я вообще подумала, что это два разных человека, — подметила в комментариях Анна Лебедева.
Если вы готовы предложить любую помощь фонду «Дари добро», напишите Анне Шубладзе. Информация о работе приюта для бездомных размещена в официальной группе «ВКонтакте».
Идея создать гостиницу для бездомных появилась много лет назад. У её истоков стоял рыбинский предприниматель Иосиф Шубладзе. К сожалению, зимой он скоропостижно умер. Теперь дело продолжает его семья — жена и дочь Анна, а также лучший друг Гена Симонайтис. Мы ранее писали, как живёт приют без Иосифа Шубладзе.