«Как два разных человека». В Рыбинске бездомным изменили внешний вид, и это перевернуло их жизнь



Можно ли начать жизнь заново, если кажется, что она, эта жизнь, уже кончена? Можно ли выкарабкаться со дна? Очень даже реально. В этом на своем опыте убедились двое бездомных — каждый из них преобразился внешне, и это повлияло и на их жизнь.

Герои материала — подопечные благотворительного фонда «Дари добро» в Рыбинске.

Хоть замуж выходи

Михаил Коршунов попал в приют в 2016 году с открытой раной на животе.



— Сейчас он выглядит гораздо лучше, у него всё в порядке со здоровьем, ведёт здоровый образ жизни. Не пьёт уже почти три года и даже пытается устроиться на работу, — рассказали в приюте.

