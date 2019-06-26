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«Как два разных человека». В Рыбинске бездомным изменили внешний вид, и это перевернуло их жизнь

Фото до и после

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Михаил ищет работу

Фото: Благотворительный фонд «Дари Добро» Рыбинск  / Vk.com


Можно ли начать жизнь заново, если кажется, что она, эта жизнь, уже кончена? Можно ли выкарабкаться со дна? Очень даже реально. В этом на своем опыте убедились двое бездомных — каждый из них преобразился внешне, и это повлияло и на их жизнь.

Герои материала — подопечные благотворительного фонда «Дари добро» в Рыбинске.

Хоть замуж выходи

Михаил Коршунов попал в приют в 2016 году с открытой раной на животе.

— Сейчас он выглядит гораздо лучше, у него всё в порядке со здоровьем, ведёт здоровый образ жизни. Не пьёт уже почти три года и даже пытается устроиться на работу, — рассказали в приюте.

Под записью в официальной группе фонда собралось множество комментариев. Люди восхищаются перевоплощением Михаила, пишут слова поддержки.

— Молодец, так держать, спасибо добрым людям! — написала Ольга Смагина.

Уже даже женить собираются.

— Девочки, незамужние, хватайте мужика, после такого падения он уже осознанно к жизни относится, — написала Марина Жирнова.

Устал скитаться

В благотворительный фонд Александр пришёл сам.

А всего-то подстригли, помыли и выдали новую одежду

— Сказал, что хочет поменять свою жизнь и устал скитаться, — говорят в приюте.

На мужчину не жалуются. О правилах он знает, обещает не пить и найти работу. 

— Даже взгляд другой стал. Я вообще подумала, что это два разных человека, — подметила в комментариях Анна Лебедева.

Если вы готовы предложить любую помощь фонду «Дари добро», напишите Анне Шубладзе. Информация о работе приюта для бездомных размещена в официальной группе «ВКонтакте».

Идея создать гостиницу для бездомных появилась много лет назад. У её истоков стоял рыбинский предприниматель Иосиф Шубладзе. К сожалению, зимой он скоропостижно умер. Теперь дело продолжает его семья — жена и дочь Анна, а также лучший друг Гена Симонайтис. Мы ранее писали, как живёт приют без Иосифа Шубладзе.

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