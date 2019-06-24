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Вера Куликова

Город
Мнение

«Всем плевать, людей не слышат, деньги разбазарили»: колонка ярославны о халтурном ремонте дворов

Жительница города в ярости от такого равнодушия чиновников и подрядчиков

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Вера Куликова

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От ремонта остались только дыры

Фото: Вера Куликова

Решила у нас соседка грядку во дворе раскопать, а в грунте — обломки асфальта, бордюрный камень... Такие находки у нас то и дело садоводы выдают. Это строительный мусор, оставшийся после ремонта двора по программе «Решаем вместе». Подрядчик должен был вывезти его — и наверняка за деньги, бюджетные. А вместо этого тупо закопал. Как думаете, может, он проявил сознательность не взял за эту лажу оплату? Я вот думаю, взял и не поморщился.

И заказчик, осваивавший бюджеты, не поморщился. Хотя качество работ — косяк на косяке. Асфальт размазан настолько тонким слоем, что гравийная подложка вылезла наружу. Местами он проседает, а у колодцев вообще провалы. Про разуклонку подрядчик, видимо, не слышал никогда — и дворы заливают вот такие лужи-моря.
В общем, про качество ремонта мы можем рассказывать долго и в красках. Как следует не сделано ничего! 

Конечно, мы завалили письмами МКУ, территориальную администрацию, мэрию, прокуратуру. Просили устранить недостатки в рамках гарантии. В ответ — отписки. Мол, все норм, ребята, нарушений нет. Какие-то косяки нам спешно подрихтовали, конечно. Например, сделали водоотвод под фундамент дома. Правда, лужи от этого не уменьшились, и школьники, идущие в 81-ю школу, в дожди массово осваивают плавсредства. А еще нам покрасили двумя слоями краски ржавый старый забор — вот этот низенький, который установили под видом нового.

В целом мы понимаем, что всем плевать. Деньги бюджетные освоены, а результат никого не волнует. 

Вот как так можно — я не понимаю. Программа прекрасная, нужная! Но реализация — полный беспредел. Никто ни за что не отвечает и не хочет отвечать. Акты закрыты с претензиями — да пофиг, сдали в архив и забыли. Людей вообще никто не слышит. Квалифицированный чиновничий подход.

А денег в бюджете много. Разбазаривай не хочу.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
24 июн 2019 в 22:09

Какие ещё бюджетные деньги? Это деньги жителей вашего двора!

Артем
24 июн 2019 в 21:33

На новость не тянет... программа "пилим вместе"

Ггг 1
24 июн 2019 в 23:35

Остановить коррупцию некому, потому что во главе страны стоят коррупционеры.