В Ярославле на сортировочный центр почты забежал лось: фото и видео с места

Лосю не составило труда перепрыгнуть шлагбаум
Фото: скриншот из видео
В Ярославле в главный сортировочный центр «Почты России», который находится на улице Павлика Морозова, прибежал лось. Он перепрыгнул через шлагбаум и стал бегать по территории предприятия.
— Мы вызвали спецслужбы и сообщили руководству о происходящем, — говорят сотрудники центра.
Лосей часто стали замечать в городе. Последний раз сохатый бегал по железнодорожным путям в Ленинском районе. Возможно, это тот же лось, который разгуливал по «Пятёрке» средь бела дня.