В Ярославле на сортировочный центр почты забежал лось: фото и видео с места

гость 24 июн 2019 в 10:49

В этом году по Ярославлю и области, вроде как, уже несколько погибших и раненых в результате инцидентов с лосями. Может , уже пора, на более серьезном уровне на проблему посмотреть.И вообще, есть ясность -какие конкретно организации должны этим заниматься, принимать меры и нести ответственность?