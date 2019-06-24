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Город

В Ярославле на сортировочный центр почты забежал лось: фото и видео с места

Животное перепрыгнуло через шлагбаум

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Лосю не составило труда перепрыгнуть шлагбаум

Фото: скриншот из видео

В Ярославле в главный сортировочный центр «Почты России», который находится на улице Павлика Морозова, прибежал лось. Он перепрыгнул через шлагбаум и стал бегать по территории предприятия.

— Мы вызвали спецслужбы и сообщили руководству о происходящем, — говорят сотрудники центра.

Возможно, животное было напугано

Лосей часто стали замечать в городе. Последний раз сохатый бегал по железнодорожным путям в Ленинском районе. Возможно, это тот же лось, который разгуливал по «Пятёрке» средь бела дня.

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лось«Почта России»

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КОММЕНТАРИИ (5)

Терпящий
24 июн 2019 в 11:01

так вот почему посылки из Китая перестали приходить

гость
24 июн 2019 в 10:49

В этом году по Ярославлю и области, вроде как, уже несколько погибших и раненых в результате инцидентов с лосями. Может , уже пора, на более серьезном уровне на проблему посмотреть.И вообще, есть ясность -какие конкретно организации должны этим заниматься, принимать меры и нести ответственность?

Гость
24 июн 2019 в 10:07

Вызвали для помощи в организации посылок