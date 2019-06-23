«А кто-то ждал квитанции»: жители Ярославля нашли счета за ЖКХ на помойке

В группе «Жесть Ярославля» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии помойки в Заволжском районе, возле которой разбросаны счёта за ЖКХ. Автор снимков Михаил Самсонов указал, что свои кадры снял на контейнерной площадке возле дома № 27 по улице Кавказской.



— А кто-то ждал квитанции, — переживает он за жильцов домов.

