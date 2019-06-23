«А кто-то ждал квитанции»: жители Ярославля нашли счета за ЖКХ на помойке

Люди говорят, что основную часть выкинутых на помойку квитанций могли увезти специалисты «Хартии»
Фото: Михаил Самсонов
В группе «Жесть Ярославля» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии помойки в Заволжском районе, возле которой разбросаны счёта за ЖКХ. Автор снимков Михаил Самсонов указал, что свои кадры снял на контейнерной площадке возле дома № 27 по улице Кавказской.
— А кто-то ждал квитанции, — переживает он за жильцов домов.
Как квитанции оказались на помойке, предстоит теперь выяснять компании «ЯрОблЕИРЦ», выписавшей эти счета. На фотографиях квитанций немного, но до скольких людей они не дошли, сказать сложно.
— Если вам непонятно по фото, то я поясню: прямо перед фотосессией приезжал мусоровоз, после которого некоторый мусор и остался на земле, — уверяет Антон Донсков.
Это уже не первый подобный случай в Ярославле. Весной большую стопку квитанций по коммунальным платежам выкинули возле реки. Тогда власти быстренько нашли виноватых.