«Это как платить за детей»: ответ ярославцев на предложение ввести налог для собак

Можно ли и нужно ли вводить налог на собак? Наш видеоредактор Елена Вахрушева считает, что это просто необходимо. О чем написала колонку. Её позиция вызвала споры — тему бурно обсуждали в нашей группе во «ВКонтакте». Собрали самые яркие мнения: Валдис Десяткин: — Идея отличная, потому что у общества должна быть уверенность, что эта собака в последующем не станет для них проблемой и подобный налог не даёт нерадивым хозяевам заводить питомцев. Но для собак-компаньонов можно сделать «налоговые каникулы», потому что они выполняют общественно значимую функцию.



Елена Вахрушева (в ответ): — Конечно, это должно быть очень гибким. У нас и бабушки с дедушками есть, у которых каждая копеечка на счету, а их питомцы — их семья.



Катерина Бурая: — Одно дело для тех, кто бросил.... А другое дело, для тех, кто любит и заботиться о своих питомцах.



Илья Гагин: — Просто зарплата ей позволяет, пусть платит. А лучше — прогрессивную шкалу налогообложения пусть введут, станет отстегивать не 13, а 20 процентов, сразу желание платить за собак отпадет. А лучше все 50%, тогда и идей подобного рода не возникнет.

Сергей Ветров: — Налог, может, и не нужен, а вот штраф нерадивым хозяевам — почему бы и нет? Все проблемы от безнаказанности.



Виктория Абрамова: — Собака, кошка — это такие же члены семьи! Может, еще и за детей налоги платить, и за родителей, а? Не знаете, где еще денег отжать у людей?!

Жанна Костюк: — Сколько Лена готова платить налог?

Елена Вахрушева (в ответ): — Это, может быть, даже символическая сумма, но и она заставит людей задуматься, насколько им действительно нужно животное, перед тем как его завести.





Татьяна Алфеева: — Идиотизм полный. Может, для тех, кто только задумывается о приобретении, это и будет неким стоп-фактором. А у кого они уже есть? Это я с улицы своих «монстриков» подобрала, отмыла, накормила, и теперь они живут в тепле и сытости. А я должна государству за это налог платить? Пусть и государство тогда на их содержание нам пособие платит. Ольга Королева: — Простите, а как государство будет отслеживать наличие/отсутствие животного у населения всея Руси? В клиниках прививки делать перестанут? Так и большинство людей лечить и прививать своих питомцев перестанет. Какая-то излишне социально активная позиция, вызванная наличием свободных денежных средств. А вот единовременный налог на покупку дорогих пород в питомниках ввести можно. Есть деньги на борзую за 40к, значит не последний хрен без соли доедаешь.

Сергей Канатьев: — Согласен с Еленой. Многие, заводя собаку, руководствуются просто «захотелось», а потом либо содержание не по карману выходит, либо жилье съемное не позволяет, либо гулять надоело и пр....

