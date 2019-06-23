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«Это как платить за детей»: ответ ярославцев на предложение ввести налог для собак

Готовы ли мы к новому уровню ответственности

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Надо ли платить налог на члена семьи?

Фото: Александра Савельева

Можно ли и нужно ли вводить налог на собак? Наш видеоредактор Елена Вахрушева считает, что это просто необходимо. О чем написала колонку. Её позиция вызвала споры — тему бурно обсуждали в нашей группе во «ВКонтакте».

Собрали самые яркие мнения:

Валдис Десяткин: 

— Идея отличная, потому что у общества должна быть уверенность, что эта собака в последующем не станет для них проблемой и подобный налог не даёт нерадивым хозяевам заводить питомцев. Но для собак-компаньонов можно сделать «налоговые каникулы», потому что они выполняют общественно значимую функцию.

Елена Вахрушева (в ответ):

— Конечно, это должно быть очень гибким. У нас и бабушки с дедушками есть, у которых каждая копеечка на счету, а их питомцы — их семья.


Катерина Бурая:

— Одно дело для тех, кто бросил.... А другое дело, для тех, кто любит и заботиться о своих питомцах.


Илья Гагин

— Просто зарплата ей позволяет, пусть платит. А лучше — прогрессивную шкалу налогообложения пусть введут, станет отстегивать не 13, а 20 процентов, сразу желание платить за собак отпадет. А лучше все 50%, тогда и идей подобного рода не возникнет.

Сергей Ветров:

— Налог, может, и не нужен, а вот штраф нерадивым хозяевам — почему бы и нет? Все проблемы от безнаказанности.


Виктория Абрамова:

— Собака, кошка — это такие же члены семьи! Может, еще и за детей налоги платить, и за родителей, а? Не знаете, где еще денег отжать у людей?!

Жанна Костюк:

— Сколько Лена готова платить налог?

Елена Вахрушева (в ответ):

— Это, может быть, даже символическая сумма, но и она заставит людей задуматься, насколько им действительно нужно животное, перед тем как его завести.


Татьяна Алфеева:

— Идиотизм полный. Может, для тех, кто только задумывается о приобретении, это и будет неким стоп-фактором. А у кого они уже есть? Это я с улицы своих «монстриков» подобрала, отмыла, накормила, и теперь они живут в тепле и сытости. А я должна государству за это налог платить? Пусть и государство тогда на их содержание нам пособие платит. 

Ольга Королева:

— Простите, а как государство будет отслеживать наличие/отсутствие животного у населения всея Руси? В клиниках прививки делать перестанут? Так и большинство людей лечить и прививать своих питомцев перестанет. Какая-то излишне социально активная позиция, вызванная наличием свободных денежных средств. А вот единовременный налог на покупку дорогих пород в питомниках ввести можно. Есть деньги на борзую за 40к, значит не последний хрен без соли доедаешь.


Сергей Канатьев:

— Согласен с Еленой. Многие, заводя собаку, руководствуются просто «захотелось», а потом либо содержание не по карману выходит, либо жилье съемное не позволяет, либо гулять надоело и пр....

Нужен обязательный учет и надзор домашних животных, а налог как раз бы и пустить на содержание этой организации либо взявших на себя ее функции, к примеру.

Владимир Печура:

— Ещё немного — и за жену налог введут!

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 июн 2019 в 10:56

Закон, Лена, нужен, а не налог. Закона нет. Условий не создано и перспектив по созданию нет. Кому пойдёт налог? Куда? Что будет пополняться-чиниться-развиваться за счёт этого налога? Карман чинуши? Несуществующая инфраструктура? Без этого всего не может быть никакого налога. И что значит, для бабушек с дедушками - семья? А для остальных что? Стройотряд? А чтобы никто никого не бросал - должны быть адовы штрафы по несуществующему закону. И жёсткие статьи за жестокое обращение. Давно надо ввести ЗАКОН. Не надо путать слова.