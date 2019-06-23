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Город
Задержали выпускника

«Сделали из парня экстремиста»: что изъяли полицейские дома у выпускника, написавшего в чате о бомбе

В МВД рассказали, что будет по итогам истории с молодым человеком, которого скрутили их сотрудники

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Сейчас полицейские проверяют законность действий своих коллег при оперативной работе с выпускником

Фото: МВД

Большим скандалом обернулась в Ярославле история с выпускником, которого скрутили полицейские за неудачную шутку в чате с одноклассниками. Мнения горожан разделились: одни считают, что сотрудники МВД излишне сурово поступили с 18-летним Стасом, другие хвалят правоохранительные органы за бдительность.

В группе 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» на эту тему развернулась бурная дискуссия.

— Как людей обманывают обворовывают, не один полицейский не чешется, а как ребёнок пошутил, так с реагировали быстрей «Эспумизана», — пишет Алексей Ефимов.

— Вопрос не в сути ситуации, а в форме и оформлении процесса, — делится мнением Алексей Гурьев. — Матери разбили очки и телефон, задерживали как опасного преступника, адвоката не допустили, а по итогу сказали, что целый день провёл в УВД по доброй воле. Так быть не должно. Даже если человек совершил преступление, его права никто не вправе нарушать без должного законного оформления. А если хотелось им поговорить, это надо было сделать иначе.

— Сделали из парня экстремиста, — лаконично отмечает Светлана Игнатьева.

— Полностью за полицию, правильно среагировали, — уверена Наталия Терентьева. — Лучше перебдеть, впереди выпускные, никто же не знает из одноклассников пошутил он или нет.

— Полицейские всё правильно сделали, — добавляет Вася Иванов. — Один уже пострелял пол школы.

Молодого человека полицейские скрутили возле школы в пятницу утром и увезли в управление МВД России по Ярославской области. Там его продержали почти десять часов, при этом его матери и адвокату толком не объяснили, что происходит.

Позже выяснилось, что парень неудачно пошутил в чате с одноклассниками, написав, что школа измотала все нервы и он готов делать бомбу. Вечером того же дня в квартире, где живёт выпускник прошёл обыск. Полицейские изъяли компьютер и планшет. После этого молодого человека отпустили.

— Я знаю Стаса три года и уже успела понять, что он хороший и очень спокойный парень, — говорит подруга молодого человека Ксения. — Я уверена, что он из тех людей, которые не способны никого обидеть и тем более причинить боль. Не думаю, что сообщение такого характера он мог писать с серьёзными намерениями. Скорее, это было просто секундным порывом.

На следующий день после всего случившегося в МВД рассказали, что тем по фактам, которые были изложены в публикациях о происходящем в СМИ, была организована служебная проверка. Также законность действий сотрудников полиции проверит прокуратура, куда написала заявление мать молодого человека.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Harkonnen
23 июн 2019 в 09:00

Да хватит уже. Никому это не интересно.

Гость
23 июн 2019 в 08:45

я так понимаю, кто то теперь должен уйти в отставку из-за плохо разыгранного, грязного спектакля! ясно, что а нем участвовали и учителя и полицейские, а кто главный режиссер постановки?!

Гость
23 июн 2019 в 07:20

Спокойный нормальный человек такой фигнёй страдать не будет.Как ,,петух клюнет"так сразу все хорошие а полиция у нас как обычно плохая.