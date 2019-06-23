«Сделали из парня экстремиста»: что изъяли полицейские дома у выпускника, написавшего в чате о бомбе

Большим скандалом обернулась в Ярославле история с выпускником, которого скрутили полицейские за неудачную шутку в чате с одноклассниками. Мнения горожан разделились: одни считают, что сотрудники МВД излишне сурово поступили с 18-летним Стасом, другие хвалят правоохранительные органы за бдительность.

В группе 76.RU в социальной сети «ВКонтакте» на эту тему развернулась бурная дискуссия.

— Как людей обманывают обворовывают, не один полицейский не чешется, а как ребёнок пошутил, так с реагировали быстрей «Эспумизана», — пишет Алексей Ефимов.



— Вопрос не в сути ситуации, а в форме и оформлении процесса, — делится мнением Алексей Гурьев. — Матери разбили очки и телефон, задерживали как опасного преступника, адвоката не допустили, а по итогу сказали, что целый день провёл в УВД по доброй воле. Так быть не должно. Даже если человек совершил преступление, его права никто не вправе нарушать без должного законного оформления. А если хотелось им поговорить, это надо было сделать иначе.

— Сделали из парня экстремиста, — лаконично отмечает Светлана Игнатьева.

— Полностью за полицию, правильно среагировали, — уверена Наталия Терентьева. — Лучше перебдеть, впереди выпускные, никто же не знает из одноклассников пошутил он или нет.

— Полицейские всё правильно сделали, — добавляет Вася Иванов. — Один уже пострелял пол школы.

Молодого человека полицейские скрутили возле школы в пятницу утром и увезли в управление МВД России по Ярославской области. Там его продержали почти десять часов, при этом его матери и адвокату толком не объяснили, что происходит.

