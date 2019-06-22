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Город
Мусорный скандал

Ярославцы отправились жить в палатках на Шиес, чтобы спасти север от московского мусора

Делегация из Ярославля дежурит в Архангельской области у места, где хотят строить полигон

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Палаточный лагерь насчитывает от 100 до 200 палаток в разное время 

Фото: Ярославль Едет на ШИЕС! / vk.com 

Ярославцы встали на защиту севера против московского мусора. Жители Архангельской области уже больше полугода борются против появления в Ленском районе мусорного полигона, куда будут привозить отходы из Московской области. Арбитражный суд Архангельской области отказался признавать строительство на станции Шиес капитальным. Теперь в суде доказывает незаконность строительства в том районе администрация МО «Урдомское». Судья назначил экспертизу.

Жители севера разбили палаточный лагерь на станции Шиес, куда отправилась поддержка из Ярославля. 

— Приезжайте на Шиес, приезжайте с родными, друзьями, можно и одному! Что вас ждет: очень вкусная еда, которую готовят девочки, иногда и мальчики. Это прогулка по лесу, душевные разговоры, стихи и песни за костром.. знаете, могу перечислять это бесконечно...Баня супер. Я приеду туда ещё раз, — написал отзыв ярославец, побывавший в палаточном лагере у места строительства полигона. 

Сюда даже приезжают выступать музыканты

«Вконтакте» создали группу, в которой ярославцам расскажут всё о том, как доехать до станции Шиес, чем можно помочь жителям Архангельской области.

Напомним, скандал о ввозе московского мусора в регионы России начался в прошлом году. Одной из первых ощутила на себе отходы москвичей Ярославская область. Правительство региона подписало соглашение с Москвой, по которому разрешило завозить на полигон под Ярославлем до 350 тонн отходов в сутки.

Всё о мусорном скандале в Ярославле.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
22 июн 2019 в 13:19

Спасибо товарищ президент что услышал народ и перестал ввозить мусор на Шиес .

Петя
22 июн 2019 в 13:07

А можно узнать за кого эти ярославцы голосовали в 18-м году ?