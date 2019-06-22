Это не так и муторно: как я самостоятельно делала шенгенскую визу в Италию. Личный опыт

Когда шенген уже сделан, кажется, что это было так просто!
Фото: Анна Ёлкина
Для путешествий по странам Евросоюза туристу из России нужна шенгенская виза. Нередко многие отказываются от поездок в Европу именно по этой причине — подготовка визы кажется сложным и дорогостоящим процессом. Так ли это?
В этом году я захотела, наконец, взять и заставить себя собраться в Европу. Договорились с друзьями поехать в Италию: за шопингом, пиццей и прогулками по замкам. Есть ради чего сделать шенген.
Самое сложное в этом деле: начать и не передумать после того, как прочтёшь список требований. А он выложен на сайте визового центра Италии:
- Подтверждение проживания.
- Билет или бронь билета туда и обратно.
- Медицинская страховка для стран Шенгена (можно купить прямо в визовом центре).
- Копия страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией заявителя.
- Анкета (установленного образца).
- Фотография (установленного образца) — 1 шт.
- Подтверждение занятости (справка с работы).
- Финансовая гарантия (справка из банка о наличии денег на счёте из расчёта от 45 евро на сутки пребывания).
- Загранпаспорт.
- Квитанция об оплате консульского сбора (оплата на месте подачи документов).
- Паспорт гражданина РФ (оригинал + копия первой страницы и страницы с регистрацией) или любого иного государства.
- Согласие на обработку персональных данных.
Много, правда. Ведь у каждого пункта есть ссылка на страницу с описанием и подробным объяснением, что именно от тебя требуется. В голову даже закралась мысль заплатить больше и сделать визу через центры, где тебя избавляют от головной боли с документами. Остановило одно «но»: когда делаешь шенгенскую визу впервые, нужно ехать сканировать отпечатки пальцев в Москву при подаче документов. Избежать этого нельзя (по крайней мере в Ярославле услуг по дактилоскопии не оказывают ни за какие деньги), а значит, нет смысла переплачивать визовым центрам-посредникам, лучше сделать всё самостоятельно.
На деле внимательности потребовала лишь анкета на визу, которую стоит заполнять на английском языке (если только вы не знаете итальянский). Остальные документы собираются просто: справка с работы должна быть не старше месяца на момент подачи документов, справка из банка делается за 10 минут в том банке, где у вас есть счёт или карта с необходимой суммой. Билеты на самолёт куплены, жильё имеется. Сделать фотографию в любом салоне, копии паспортов — обычного и заграничного, копии билетов и бронирования. Вот и всё. Анкету на обработку персональных данных можно заполнить прямо в визовом центре.
Итак, проверив трижды документы, мы отправились в Москву, предварительно, конечно, записавшись на определённый день и дату в визовый центр Италии. Примерно полчаса в электронной очереди и мы уже подаём наши пачки бумаг. Всё оказалось верно, осталось только заплатить. Вопрос цены тут особенно интересный. Во сколько обошлась шенгенская виза в Италию?
- 650 рублей страховка;
- около 2500 рублей сама виза (35 евро по текущему на вашу дату курсу);
- 2500 стоимость услуг самого визового центра.
Если говорить о расходах на визу, то это всё. Но не забудем про дополнительные траты:
- билеты в Москву туда/обратно — 1500 рублей;
- доставка готовых документов до дома — 2700 рублей.
Вместо доставки можно выбрать будничный день и лично приехать за готовыми паспортами с визами, либо попросить друзей забрать их. Для нас тратить ещё один рабочий день на поездку было неудобным, поэтому сумму доставки поделили на двоих. Итого получилось около 8500 рублей с человека за визу.
Через 10 дней паспорта с визами были у нас на руках.
Удачи и вам!