Это не так и муторно: как я самостоятельно делала шенгенскую визу в Италию. Личный опыт

Для путешествий по странам Евросоюза туристу из России нужна шенгенская виза. Нередко многие отказываются от поездок в Европу именно по этой причине — подготовка визы кажется сложным и дорогостоящим процессом. Так ли это?

В этом году я захотела, наконец, взять и заставить себя собраться в Европу. Договорились с друзьями поехать в Италию: за шопингом, пиццей и прогулками по замкам. Есть ради чего сделать шенген.

Самое сложное в этом деле: начать и не передумать после того, как прочтёшь список требований. А он выложен на сайте визового центра Италии:



Подтверждение проживания. Билет или бронь билета туда и обратно. Медицинская страховка для стран Шенгена (можно купить прямо в визовом центре). Копия страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией заявителя. Анкета (установленного образца). Фотография (установленного образца) — 1 шт. Подтверждение занятости (справка с работы). Финансовая гарантия (справка из банка о наличии денег на счёте из расчёта от 45 евро на сутки пребывания). Загранпаспорт. Квитанция об оплате консульского сбора (оплата на месте подачи документов). Паспорт гражданина РФ (оригинал + копия первой страницы и страницы с регистрацией) или любого иного государства. Согласие на обработку персональных данных. Много, правда. Ведь у каждого пункта есть ссылка на страницу с описанием и подробным объяснением, что именно от тебя требуется. В голову даже закралась мысль заплатить больше и сделать визу через центры, где тебя избавляют от головной боли с документами. Остановило одно «но»: когда делаешь шенгенскую визу впервые, нужно ехать сканировать отпечатки пальцев в Москву при подаче документов. Избежать этого нельзя (по крайней мере в Ярославле услуг по дактилоскопии не оказывают ни за какие деньги), а значит, нет смысла переплачивать визовым центрам-посредникам, лучше сделать всё самостоятельно.



На деле внимательности потребовала лишь анкета на визу, которую стоит заполнять на английском языке (если только вы не знаете итальянский). Остальные документы собираются просто: справка с работы должна быть не старше месяца на момент подачи документов, справка из банка делается за 10 минут в том банке, где у вас есть счёт или карта с необходимой суммой. Билеты на самолёт куплены, жильё имеется. Сделать фотографию в любом салоне, копии паспортов — обычного и заграничного, копии билетов и бронирования. Вот и всё. Анкету на обработку персональных данных можно заполнить прямо в визовом центре.



Итак, проверив трижды документы, мы отправились в Москву, предварительно, конечно, записавшись на определённый день и дату в визовый центр Италии. Примерно полчаса в электронной очереди и мы уже подаём наши пачки бумаг. Всё оказалось верно, осталось только заплатить. Вопрос цены тут особенно интересный. Во сколько обошлась шенгенская виза в Италию?