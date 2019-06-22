22 июня суббота
СЕЙЧАС +24°С
usd 63.13
eur 71.35
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 63.13
eur 71.35
Город
Инструкция

Это не так и муторно: как я самостоятельно делала шенгенскую визу в Италию. Личный опыт

Инструкция от журналиста 76.RU

Поделиться

370
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Когда шенген уже сделан, кажется, что это было так просто!

Фото: Анна Ёлкина

Для путешествий по странам Евросоюза туристу из России нужна шенгенская виза. Нередко многие отказываются от поездок в Европу именно по этой причине — подготовка визы кажется сложным и дорогостоящим процессом. Так ли это?

В этом году я захотела, наконец, взять и заставить себя собраться в Европу. Договорились с друзьями поехать в Италию: за шопингом, пиццей и прогулками по замкам. Есть ради чего сделать шенген.

Самое сложное в этом деле: начать и не передумать после того, как прочтёшь список требований. А он выложен на сайте визового центра Италии:

  1. Подтверждение проживания.
  2. Билет или бронь билета туда и обратно.
  3. Медицинская страховка для стран Шенгена (можно купить прямо в визовом центре).
  4. Копия страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией заявителя.
  5. Анкета (установленного образца).
  6. Фотография (установленного образца) — 1 шт.
  7. Подтверждение занятости (справка с работы).
  8. Финансовая гарантия (справка из банка о наличии денег на счёте из расчёта от 45 евро на сутки пребывания).
  9. Загранпаспорт.
  10. Квитанция об оплате консульского сбора (оплата на месте подачи документов).
  11. Паспорт гражданина РФ (оригинал + копия первой страницы и страницы с регистрацией) или любого иного государства.
  12. Согласие на обработку персональных данных.

Много, правда. Ведь у каждого пункта есть ссылка на страницу с описанием и подробным объяснением, что именно от тебя требуется. В голову даже закралась мысль заплатить больше и сделать визу через центры, где тебя избавляют от головной боли с документами. Остановило одно «но»: когда делаешь шенгенскую визу впервые, нужно ехать сканировать отпечатки пальцев в Москву при подаче документов. Избежать этого нельзя (по крайней мере в Ярославле услуг по дактилоскопии не оказывают ни за какие деньги), а значит, нет смысла переплачивать визовым центрам-посредникам, лучше сделать всё самостоятельно.

На деле внимательности потребовала лишь анкета на визу, которую стоит заполнять на английском языке (если только вы не знаете итальянский). Остальные документы собираются просто: справка с работы должна быть не старше месяца на момент подачи документов, справка из банка делается за 10 минут в том банке, где у вас есть счёт или карта с необходимой суммой. Билеты на самолёт куплены, жильё имеется. Сделать фотографию в любом салоне, копии паспортов — обычного и заграничного, копии билетов и бронирования. Вот и всё. Анкету на обработку персональных данных можно заполнить прямо в визовом центре.

Итак, проверив трижды документы, мы отправились в Москву, предварительно, конечно, записавшись на определённый день и дату в визовый центр Италии. Примерно полчаса в электронной очереди и мы уже подаём наши пачки бумаг. Всё оказалось верно, осталось только заплатить. Вопрос цены тут особенно интересный. Во сколько обошлась шенгенская виза в Италию? 

  • 650 рублей страховка;
  • около 2500 рублей сама виза (35 евро по текущему на вашу дату курсу);
  • 2500 стоимость услуг самого визового центра.


Если говорить о расходах на визу, то это всё. Но не забудем про дополнительные траты:

  • билеты в Москву туда/обратно — 1500 рублей;
  • доставка готовых документов до дома — 2700 рублей.


Вместо доставки можно выбрать будничный день и лично приехать за готовыми паспортами с визами, либо попросить друзей забрать их. Для нас тратить ещё один рабочий день на поездку было неудобным, поэтому сумму доставки поделили на двоих. Итого получилось около 8500 рублей с человека за визу. 

Через 10 дней паспорта с визами были у нас на руках.

Удачи и вам!

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

шенгенская визаИталия

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)