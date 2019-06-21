Власти vs урбанист: как на самом деле надо украшать скандальную клумбу на площади Волкова

Из юбок-клумб убрали гипсовых нимф без кистей рук
Фото: Александра Савельева
Споры из-за клумб-скульптур с нимфами напротив центрального входа в театр имени Волкова в Ярославле продолжаются даже после того, как их убрали. На площади сотрудники «Горзеленхозстроя» оставили цветочные юбки, из которых торчали гипсовые девушки, украшенные бегониями, геранью, фестуксами, санталиниями, ихевериями и другими цветами. Это послужило поводом для новых комментариев.
— Выбор растений для юбок убранных скульптур, как и для всего цветника, сделан не очень удачно, — высказался российский урбанист Александр Багно. — Лучше было бы высадить многолетние растения. Это выгодно городу, потому что экономит деньги бюджета. Они растут всё лето. Весной и осенью на их месте нет пустоты, что делает клумбы более привлекательными. Они укореняются и держат грунт на клумбах, не давая дождям его вымывать. Однолетние цветы можно высаживать в городе, но засаживать ими всё пространство, как сейчас, не стоит.
На этот раз городские власти не прошли мимо мнения урбаниста и ответили ему. Представители мэрии прислали в редакцию 76.RU ответный комментарий.
— У многолетних культур крупная корневая система, и, естественно, в таком положении усыхание будет быстрое, — считает директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. — Кроме того, период цветения у них короткий. Поэтому все предприятия России и озеленители высаживают примерно одинаковый яркий ассортимент цветочной рассады, это как акцент радости жизни и яркие цвета.
Клумбы с гипсовыми девушками, торчащими из цветочных юбок, поставили в честь Года театра, который проходит в России. Эта композиция многим не понравилась, а архитекторы и вовсе обсмеяли её. Власти смекнули, что горожане не оценили идею, и демонтировали скульптуры, оставив лишь цветочные юбки от них в виде клумб.