21 июня пятница
СЕЙЧАС +30°С
usd 63.39
eur 71.55
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +30°С
usd 63.39
eur 71.55
Город

Власти vs урбанист: как на самом деле надо украшать скандальную клумбу на площади Волкова

Публикуем точки зрения обеих сторон

Поделиться

1 451
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Из юбок-клумб убрали гипсовых нимф без кистей рук

Фото: Александра Савельева

Споры из-за клумб-скульптур с нимфами напротив центрального входа в театр имени Волкова в Ярославле продолжаются даже после того, как их убрали. На площади сотрудники «Горзеленхозстроя» оставили цветочные юбки, из которых торчали гипсовые девушки, украшенные бегониями, геранью, фестуксами, санталиниями, ихевериями и другими цветами. Это послужило поводом для новых комментариев.

— Выбор растений для юбок убранных скульптур, как и для всего цветника, сделан не очень удачно, — высказался российский урбанист Александр Багно. — Лучше было бы высадить многолетние растения. Это выгодно городу, потому что экономит деньги бюджета. Они растут всё лето. Весной и осенью на их месте нет пустоты, что делает клумбы более привлекательными. Они укореняются и держат грунт на клумбах, не давая дождям его вымывать. Однолетние цветы можно высаживать в городе, но засаживать ими всё пространство, как сейчас, не стоит.

После критики горожан специалисты «Горзеленхоза» сделали из цветочных юбок клумбы-муравейники

На этот раз городские власти не прошли мимо мнения урбаниста и ответили ему. Представители мэрии прислали в редакцию 76.RU ответный комментарий.

— У многолетних культур крупная корневая система, и, естественно, в таком положении усыхание будет быстрое, — считает директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. — Кроме того, период цветения у них короткий. Поэтому все предприятия России и озеленители высаживают примерно одинаковый яркий ассортимент цветочной рассады, это как акцент радости жизни и яркие цвета.

Скульптуры, которые торчали из юбок-клумб, не понравились многим ярославцам

Клумбы с гипсовыми девушками, торчащими из цветочных юбок, поставили в честь Года театра, который проходит в России. Эта композиция многим не понравилась, а архитекторы и вовсе обсмеяли её. Власти смекнули, что горожане не оценили идею, и демонтировали скульптуры, оставив лишь цветочные юбки от них в виде клумб.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

городская средаГод культуры

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Семен
21 июн 2019 в 13:26

Прекрасная дискуссия ))))))))))))