Власти vs урбанист: как на самом деле надо украшать скандальную клумбу на площади Волкова

Споры из-за клумб-скульптур с нимфами напротив центрального входа в театр имени Волкова в Ярославле продолжаются даже после того, как их убрали. На площади сотрудники «Горзеленхозстроя» оставили цветочные юбки, из которых торчали гипсовые девушки, украшенные бегониями, геранью, фестуксами, санталиниями, ихевериями и другими цветами. Это послужило поводом для новых комментариев.



— Выбор растений для юбок убранных скульптур, как и для всего цветника, сделан не очень удачно, — высказался российский урбанист Александр Багно. — Лучше было бы высадить многолетние растения. Это выгодно городу, потому что экономит деньги бюджета. Они растут всё лето. Весной и осенью на их месте нет пустоты, что делает клумбы более привлекательными. Они укореняются и держат грунт на клумбах, не давая дождям его вымывать. Однолетние цветы можно высаживать в городе, но засаживать ими всё пространство, как сейчас, не стоит.

