Нашли угнанный автомобиль ярославского пилота спорткара

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Где обнаружили дорогую иномарку
Машина сильно изменилась
Фото: Олег Ковин
Хорошая новость. Нашёлся угнанный автомобиль пилота спорткара. Уникальная ярко-оранжевая «Тойота-Ариста» пропала рано утром 19 июня. Иномарку украли в Ярославле в районе ТЮЗа. А нашли за несколько сотен километров — на платной парковке в Мытищах. Правда, перекрашенную.
— С неё ободрали пленку и сняли спойлер. Плёнка стоила 100 тысяч рублей, спойлер — 20 тысяч рублей, — рассказал владелец автомобиля Олег Ковин.
Похитителей пока не нашли. Как раньше выглядел автомобиль, можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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