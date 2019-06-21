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Город

Нашли угнанный автомобиль ярославского пилота спорткара

Где обнаружили дорогую иномарку

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Машина сильно изменилась

Фото: Олег Ковин

Хорошая новость. Нашёлся угнанный автомобиль пилота спорткара. Уникальная ярко-оранжевая «Тойота-Ариста» пропала рано утром 19 июня. Иномарку украли в Ярославле в районе ТЮЗа. А нашли за несколько сотен километров — на платной парковке в Мытищах. Правда, перекрашенную.

— С неё ободрали пленку и сняли спойлер. Плёнка стоила 100 тысяч рублей, спойлер — 20 тысяч рублей, — рассказал владелец автомобиля Олег Ковин.

Похитителей пока не нашли. Как раньше выглядел автомобиль, можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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