Нашли угнанный автомобиль ярославского пилота спорткара

Хорошая новость. Нашёлся угнанный автомобиль пилота спорткара. Уникальная ярко-оранжевая «Тойота-Ариста» пропала рано утром 19 июня. Иномарку украли в Ярославле в районе ТЮЗа. А нашли за несколько сотен километров — на платной парковке в Мытищах. Правда, перекрашенную.



— С неё ободрали пленку и сняли спойлер. Плёнка стоила 100 тысяч рублей, спойлер — 20 тысяч рублей, — рассказал владелец автомобиля Олег Ковин.



Похитителей пока не нашли. Как раньше выглядел автомобиль, можно посмотреть, перейдя по ссылке.