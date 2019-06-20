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Город

В Ярославле пропала табличка о плате за примерку платьев на выпускной

Что ответили в магазине

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Объявление не сразу заметишь

Фото: читатель 76.RU

В одном из торговых центров Брагино пропало объявление о платных примерках платьев. Напомним, ранее мы писали, что в одном из магазинов висела табличка: «Примерка второго и последующего свадебных и вечерних платьев платная. Одна примерка 100 рублей».

В соцсетях разгорелся жаркий спор. Большинство читателей посчитало это противозаконным. Некоторые, напротив, встали на сторону продавцов. Напоминаем результаты опроса.

Сегодня с рейдом в магазин нагрянул юрист ярославской областной общественной организации «Центр защиты прав потребителей». 

— Объявления нет, — сообщил Дмитрий Липин. — С моральной точки зрения продавцов можно понять. С их слов, иногда в магазин приходят девушки, которые не собираются покупать платье, а приходят, чтобы просто пофотографироваться.

Также Дмитрий отметил, что официально в магазине деньги за примерки ни с кого никогда не брали.

В школах Ярославля начались выпускные. Накануне мы объездили парочку магазинов в спальных районах Ярославля и в центре. Сравнили цены на выпускные платья, даже попытались найти самые странные наряды. А вы попробуйте угадать, сколько они стоят.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

платьевыпускной

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