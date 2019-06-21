Колонка журналиста 76.RU: «Давно пора ввести налог на собак»

Если среднеазиатская овчарка Пэри у меня появилась осознанно, то дворняжка Кроша самостоятельно ворвалась в мою жизнь и в квартиру с лестничной площадки. Маленький серый бездомный комок. Месяц пыталась её кому-то пристроить, но поняла, что таких, как она, выброшенных , в одном только Ярославле сотни. Мы уже даже не обращаем внимания на десятки постов в соцсетях о пристрое животных. Я искренне считаю, что налог и штраф способны изменить эту ситуацию.

У меня две собаки, которых я безумно люблю. И я — за налог на домашних животных, а ещё — за большие штрафы хозяевам, которые выбрасывают свою собаку на улицу.

К сожалению, мы часто воспринимаем всерьёз только то, что стоит нам денег. Сколько собак дорогих пород в приютах? Может, и есть, но в разы меньше, чем дворняжек, ведь за породистого щенка заплатили деньги, и немаленькие. Это более осознанный подход к появлению в семье собаки. Вы выберете породу, пообщаетесь с заводчиком и будете готовы к тому, что придётся еще тратиться на прививки, ветосмотры, корм и витамины, занятия с кинологом. У кого есть собаки, знают, что это недешёвое удовольствие. А дворняга? Взяли щенка в добрые руки. А при первых же проблемах и больших тратах — за шкирку и на улицу.

Зная о том, что за животное надо платить налог, даже безалаберный человек вынужден будет задуматься.



И я верю, что это серьёзно уменьшит проблемы с бездомными животными. К тому же получится как с машиной: стал владельцем — зарегистрировал, вместо госномера — чип, наигрался с собачкой — штраф.



Редактор со мной заспорила: а что если случится в семье что-то непредвиденное? Вдруг всё сгорит и рухнет дом, и денег ни копейки. Налог платить нечем — что же, лишаться собаки? У меня жесткая позиция на этот счёт — родителей, неспособных содержать детей, лишают родительских прав. Почему здесь должно быть иначе?

