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Елена Вахрушева

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Колонка журналиста 76.RU: «Давно пора ввести налог на собак»

Елена Вахрушева — о любви и ответственности

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Елена Вахрушева

видеоредактор

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Однажды забежав в квартиру, Кроша так и осталась со мной

Фото: Александра Савельева

У меня две собаки, которых я безумно люблю. И я — за налог на домашних животных, а ещё — за большие штрафы хозяевам, которые выбрасывают свою собаку на улицу.

Если среднеазиатская овчарка Пэри у меня появилась осознанно, то дворняжка Кроша самостоятельно ворвалась в мою жизнь и в квартиру с лестничной площадки. Маленький серый бездомный комок. Месяц пыталась её кому-то пристроить, но поняла, что таких, как она, выброшенных, в одном только Ярославле сотни. Мы уже даже не обращаем внимания на десятки постов в соцсетях о пристрое животных. Я искренне считаю, что налог и штраф способны изменить эту ситуацию.

К сожалению, мы часто воспринимаем всерьёз только то, что стоит нам денег. Сколько собак дорогих пород в приютах? Может, и есть, но в разы меньше, чем дворняжек, ведь за породистого щенка заплатили деньги, и немаленькие. Это более осознанный подход к появлению в семье собаки. Вы выберете породу, пообщаетесь с заводчиком и будете готовы к тому, что придётся еще тратиться на прививки, ветосмотры, корм и витамины, занятия с кинологом. У кого есть собаки, знают, что это недешёвое удовольствие. А дворняга? Взяли щенка в добрые руки. А при первых же проблемах и больших тратах — за шкирку и на улицу.

Зная о том, что за животное надо платить налог, даже безалаберный человек вынужден будет задуматься. 

И я верю, что это серьёзно уменьшит проблемы с бездомными животными. К тому же получится как с машиной: стал владельцем — зарегистрировал, вместо госномера — чип, наигрался с собачкой — штраф.

Редактор со мной заспорила: а что если случится в семье что-то непредвиденное? Вдруг всё сгорит и рухнет дом, и денег ни копейки. Налог платить нечем — что же, лишаться собаки? У меня жесткая позиция на этот счёт — родителей, неспособных содержать детей, лишают родительских прав. Почему здесь должно быть иначе?

Ну а что делать с деньгами, собранными в виде налогов? На них можно сделать больше собачьих площадок и хорошо их оборудовать, можно содержать приюты. То есть в любом случае с их помощью заботиться о собаках.

Вы согласны с мнением Елены?

Вы согласны с мнением Елены?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Наталья
    21 июн 2019 в 08:10

    Выкидывают и породистых. Почему я ,подобравшая и вылечившая собаку - дворнягу,должна платить налог??? Лечить и прививать,стерилизовать - это не дёшево. Да и корм не копеечный.Налоги должны платить те,кто разводит собак. И обязательно чипировать.Тогда легче отыскать безответственных хозяев.Вот и штрафовать по полной программе.

    Гостья
    21 июн 2019 в 09:54

    Если уж налог - то по справедливости. В зависимости от веса животного - кто больше весит, тот больше гадит, а хозяева пусть больше платят.Только в случае введения налога все вопли "ах какашки ах весь город засрали" должны исчезнуть. Из денег, собранных в виде налога, платите дворникам - пусть стараются. А мелких шавок 5-7 кг вообще от налога осовбодить

    Гость
    21 июн 2019 в 09:15

    "хозяева", выбрасывающие собак просто так, относятся к ним, как к вещам
    чип их не остановит, они его просто вытащат, страдания животного их не остановят