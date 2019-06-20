«Думали недолго»: в центре Ярославля выложат огромный танк Т-34 из свечей

В Ярославле молодые активисты решили присоединиться к федеральной акции «Свеча памяти», приуроченной к дате начала Великой Отечественной войны. Правда, собираться по этому поводу решили не 22 июня, а днём раньше — в пятницу, 21 числа. Кроме того, организаторы акции в Ярославле соригинальничали и решили не просто зажигать свечи, а сначала их выставить в форме легендарного танка Т-34. Делать это они будут в самом центре города — на стадионе «Спартаковец».



22 июня исполняется 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Это была война СССР против вторгшихся на его территорию нацистской Германии и её европейских союзников. Великая Отечественная война стала важнейшей частью Второй мировой войны, завершившейся победой Красной армии (советских войск) и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.