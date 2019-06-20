«Думали недолго»: в центре Ярославля выложат огромный танк Т-34 из свечей

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Организаторы объяснили, что хотят показать своей акцией
Акции «Свеча памяти» в Ярославле пройдёт на стадионе «Спартаковец»
Фото: Свечапамяти.онлайн
В Ярославле молодые активисты решили присоединиться к федеральной акции «Свеча памяти», приуроченной к дате начала Великой Отечественной войны. Правда, собираться по этому поводу решили не 22 июня, а днём раньше — в пятницу, 21 числа. Кроме того, организаторы акции в Ярославле соригинальничали и решили не просто зажигать свечи, а сначала их выставить в форме легендарного танка Т-34. Делать это они будут в самом центре города — на стадионе «Спартаковец».
22 июня исполняется 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Это была война СССР против вторгшихся на его территорию нацистской Германии и её европейских союзников. Великая Отечественная война стала важнейшей частью Второй мировой войны, завершившейся победой Красной армии (советских войск) и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.
— Акция «Свеча памяти» традиционно проводится по всей стране, — рассказала руководитель ярославского регионального отделения «Молодой Гвардии». — В этом году мы решили сделать её не совсем обычной и выложить на стадионе «Спартаковец» символ времён Великой Отечественной войны с помощью 5000 горящих свечей. Какой это будет символ, думали недолго, ведь Михаил Ильич Кошкин — конструктор легендарного танка Т-34 — является нашим земляком — уроженцем Ярославской области.
Ну а чтобы было понятно, что это не просто хаотичная расстановка свеч, ребята возьмут с собой квадрокоптер и снимут потом происходящее сверху. Свечи будут расставлять с шести часов вечера. Зажгут их в 23 часа.
Выкладывают горящие свечи на улице в Ярославле не только в память о войне. Православные, например, таким образом борются с абортами.
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