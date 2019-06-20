Просела снова всего за месяц: почему проваливается Волжская набережная

В Ярославле сразу в нескольких местах провалилась плитка на нижнем ярусе Волжской набережной. Это случилось у самой кромки воды.



Гулявшие по набережной ярославцы тут же отправили кадры с провалами в мэрию, где пообещали отремонтировать в течение суток. Сегодня пошёл третий день, как образовались провалы.

— Ямы будут устранять завтра. Их уже устраняли перед Днём города, — рассказала директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. — Происходит подмыв грунта рекой.

Свою версию провалов высказала член Союза архитекторов России.