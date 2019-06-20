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Город

Просела снова всего за месяц: почему проваливается Волжская набережная

Сразу в нескольких местах в центре Ярославля образовались ямы

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Провалы образовались у самого подхода к воде 

Фото: Генрих Стурки / Facebook.com

В Ярославле сразу в нескольких местах провалилась плитка на нижнем ярусе Волжской набережной. Это случилось у самой кромки воды. 

Гулявшие по набережной ярославцы тут же отправили кадры с провалами в мэрию, где пообещали отремонтировать в течение суток. Сегодня пошёл третий день, как образовались провалы. 

— Ямы будут устранять завтра. Их уже устраняли перед Днём города, — рассказала директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. — Происходит подмыв грунта рекой. 

Свою версию провалов высказала член Союза архитекторов России. 

Известный российский урбанист Александр Багно, побывавший в Ярославле, назвал благоустройство Волжской набережной небезопасным

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Анна Елкина

ТЕГИ

Волжская набережнаядорожные провалы

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КОММЕНТАРИИ (4)

Диллинджер
20 июн 2019 в 19:11

Товарищи,при чем тут администрация области?ведь они умеют только руководить и распределять деньги страны!
Есть проблема С куском дороги,делают торги между "профессионалами -фирмами по ремонту дорог" и все!надеясь апрофесианализм этой фирмы Т.к. у этой фирмы есть диплом ремонта дорог!и все!
А если эта фирма офигительно плохо делает дороги ,то это вся вина на дорожную фирму и пусть переделает дорогу!
Другой вопрос если фирма это протеже администрации города!

гость
20 июн 2019 в 18:04

Дождевая канализация — система канализации, предназначенная для организованного и быстрого отвода выпавших на территории города, пригорода или промышленного предприятия атмосферных осадков, а также талых поверхностных или подземных вод. АУ!!!

Mel
20 июн 2019 в 17:46

Да, да, конечно - подмыв рекой! Отсутствие дренажа и нарушение в проекте и технологии подготовки к укладке плитки приводит к размыву песчаной подушки! Вот и все, да разве чинуши признают это? В противном случае должны последовать увольнения и суды на тех, кто принимал работы и не контролировал ход работ.