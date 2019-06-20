В Ярославле начали строить новую дорогу, которая соединит основные магистрали в Брагино

Рабочие компании «Ярдормост» начали строить новую дорогу на улице Панина. Они её проложат на участке от улицы Строителей до Тутаевского шоссе.



— Работы идут с применением современных технологий, повышающих его износоустойчивость и качество, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков. — Кроме того, здесь возведут тротуары, установят освещение, дорожное ограждение, остановочные комплексы и светофорные объекты.



Дорога на улице Панина уже соединяет три магистрали: улица Труфанова, Ленинградский проспект и улицу Строителей. Теперь по ней можно будет доехать прямиком и до Тутаевского шоссе.