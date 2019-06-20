В Ярославле начали строить новую дорогу, которая соединит основные магистрали в Брагино

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Стало известно, когда рабочие закончат работу
Протяжённость нового участка улицы Панина составит 717 метров
Фото: Владимир Волков / Vk.com
Рабочие компании «Ярдормост» начали строить новую дорогу на улице Панина. Они её проложат на участке от улицы Строителей до Тутаевского шоссе.
— Работы идут с применением современных технологий, повышающих его износоустойчивость и качество, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков. — Кроме того, здесь возведут тротуары, установят освещение, дорожное ограждение, остановочные комплексы и светофорные объекты.
Дорога на улице Панина уже соединяет три магистрали: улица Труфанова, Ленинградский проспект и улицу Строителей. Теперь по ней можно будет доехать прямиком и до Тутаевского шоссе.
Протяжённость нового участка улицы Панина составит 717 метров. Работы должны быть завершены в октябре.
К концу июня в Ярославле начнётся сезон масштабных дорожных работ. Ранее мы уже сообщали, где в городе в этом году ещё построят и отремонтируют дороги.
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У нас автомобилисты только в бродягино живут? Московский с френзе, мат, когда разгрузят?