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Город

В Ярославле начали строить новую дорогу, которая соединит основные магистрали в Брагино

Стало известно, когда рабочие закончат работу

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Протяжённость нового участка улицы Панина составит 717 метров

Фото: Владимир Волков / Vk.com

Рабочие компании «Ярдормост» начали строить новую дорогу на улице Панина. Они её проложат на участке от улицы Строителей до Тутаевского шоссе.

— Работы идут с применением современных технологий, повышающих его износоустойчивость и качество, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков. — Кроме того, здесь возведут тротуары, установят освещение, дорожное ограждение, остановочные комплексы и светофорные объекты.

Дорога на улице Панина уже соединяет три магистрали: улица Труфанова, Ленинградский проспект и улицу Строителей. Теперь по ней можно будет доехать прямиком и до Тутаевского шоссе.

Протяжённость нового участка улицы Панина составит 717 метров. Работы должны быть завершены в октябре.

К концу июня в Ярославле начнётся сезон масштабных дорожных работ. Ранее мы уже сообщали, где в городе в этом году ещё построят и отремонтируют дороги.

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ТЕГИ

автодороги

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20 июн 2019 в 16:45

У нас автомобилисты только в бродягино живут? Московский с френзе, мат, когда разгрузят?