Растянулась на пару километров: в Ярославле нашли дорогу из мусора

Настоящая дорога из мусора растянулось на несколько метров в Красноперекопском районе Ярославля. Люди жалуются на несанкционированную свалку у Юго-западной окружной дороги в районе остановки «Завод "Луч"».



— Переезжаете железнодорожный мост и сразу первый съезд под мост. И вуаля — вот они, сокровища.Там рядом заброшенный полигон. От него до Окружной дороги по всем направлениям мусор. На пару километров точно, — рассказал ярославец Андрей Новиков.

Рядом с этим местом, если посмотреть на карту, находится промзона. Местные жители говорят, что свалка там не первый год.

