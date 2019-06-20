Растянулась на пару километров: в Ярославле нашли дорогу из мусора

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Где она находится
Видимо, мусор сваливали не один год
Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Настоящая дорога из мусора растянулось на несколько метров в Красноперекопском районе Ярославля. Люди жалуются на несанкционированную свалку у Юго-западной окружной дороги в районе остановки «Завод "Луч"».
— Переезжаете железнодорожный мост и сразу первый съезд под мост. И вуаля — вот они, сокровища.Там рядом заброшенный полигон. От него до Окружной дороги по всем направлениям мусор. На пару километров точно, — рассказал ярославец Андрей Новиков.
Рядом с этим местом, если посмотреть на карту, находится промзона. Местные жители говорят, что свалка там не первый год.
Мы отправили запрос в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области:
— Будет организован рейд в конце июня — начале июля, — сообщила пресс-секретарь департамента Татьяна Суслова.
Также в департаменте рассказали об ещё одной свалке неподалёку, которая возникает каждый год. Она находится у завода «Луч». В прошлом году даже оштрафовали организацию, которая развела помойку рядом с предприятием.
— Администрация района по два раза в год разгребает там завалы, и каждый раз они появляются с новой силой. Специалисты департамента неоднократно выходили на дежурства туда, выставляли фотоловушки, но, вероятнее всего, нарушители приезжают туда в ночное время, когда и камера уже бессильна, — говорит Татьяна Суслова.
Департаменту предстоит найти виновного в горах мусора. В течение 30 дней он обязан ликвидировать несанкционированную свалку. Мы будем следить за развитием ситуации.
Если вы увидели незаконную свалку, сфотографируйте её и отправьте по электронной почте в департамент охраны окружающей среды и природопользования. Информация о свалке будет размещена на ресурсе «Интерактивная карта свалок».
А жители Заволги борются за пустырь, на котором более десяти лет не могли убрать незаконную свалку. Сейчас на этом месте хотят развести современный парк со скамейками, велодорожками и озёрами.
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