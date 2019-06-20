Навалили у храма: в Ярославле кто-то выбросил мусор на центральной площади

— Явно подобный свинарник оставили свои, местные... Отлавливать таких надо и на принудительные работы по уборке города! — предложила Елена Гаврилова.

«Вот это позорище!» — только и восклицают в соцсетях под опубликованными фотографиями свалки прямо на центральной Богоявленской площади в Ярославле. У храма Богоявления кто-то выкинул мешок с мусором, да не один. Пустые пластиковые бутылки уже начали разлетаться вокруг.

Некоторые очевидцы сообщают, что мусор лежит на своём месте уже два дня. Другие начали рассуждать об источнике мусора.

— Мусор странный какой-то, будто не из дома, нет пищевых отходов, очистков от овощей например. Один пластик, бутылочки, пакеты. Скорее всего, не из дома принесли его, — заметила Ольга Богомолова.

И лишь немногие заметили:

— Один мусорит, другой фоткает, но ни одного нет, чтоб убрал. Так и живем, — высказалась Виктория Буранчикова.



Мы отправим запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто должен следить за чистотой самых знаковых мест Ярославля.

Недавно в Ярославле случился скандал из-за того, что управляющая компания почти две недели не очищала мусоропроводы жилой девятиэтажки. Мусор в них накопился до верхних этажей. Убирать его отправили одну-единственную уборщицу.