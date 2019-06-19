В Ярославле провалился нижний ярус Волжской набережной

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Член Cоюза архитекторов объяснила причину случившегося
Провалы образовались у самого подхода к воде
Фото: Генрих Стурки / facebook.com
В Ярославле сразу в нескольких местах провалилась плитка на нижнем ярусе Волжской набережной. Это заметили сегодня гуляющие.
— Волжская набережная — это лицо города. Каким его увидит обыватель или приезжий турист, такое впечатление он создаст о целом городе, — написал Генрих Стурки, сфотографировавший провалы.
Ярославец отправил фотографии в мэрию, чтобы указать на случившееся. В соцсетях тем временем начались обсуждения.
— К 1000-летию Ярославля в 2010 году нижнюю Волжскую набережную расширили на 6 метров за счет зеркала воды. Что является нарушением действующих регламентов проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Здесь по регламентам охраняется ландшафт. Про новые ограждения и элементы благоустройства, их корректность умолчу. Расширили с целью якобы укрепления набережной. Теперь каждый год так мучаются, так как плитка проваливается, — высказалась член Союза архитекторов Ольга Мазанова.
— Ярославль — один из самых неухоженных городов на Волге, — сокрушается местная жительница Анна Гальперина.
Известный российский урбанист Александр Багно назвал благоустройство Волжской набережной небезопасным.
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