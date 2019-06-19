В Ярославле провалился нижний ярус Волжской набережной

В Ярославле сразу в нескольких местах провалилась плитка на нижнем ярусе Волжской набережной. Это заметили сегодня гуляющие.

— Волжская набережная — это лицо города. Каким его увидит обыватель или приезжий турист, такое впечатление он создаст о целом городе, — написал Генрих Стурки, сфотографировавший провалы.

Ярославец отправил фотографии в мэрию, чтобы указать на случившееся. В соцсетях тем временем начались обсуждения.