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Город

В Ярославле провалился нижний ярус Волжской набережной

Член Cоюза архитекторов объяснила причину случившегося

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Провалы образовались у самого подхода к воде 

Фото: Генрих Стурки / facebook.com 

В Ярославле сразу в нескольких местах провалилась плитка на нижнем ярусе Волжской набережной. Это заметили сегодня гуляющие.

— Волжская набережная — это лицо города. Каким его увидит обыватель или приезжий турист, такое впечатление он создаст о целом городе, — написал Генрих Стурки, сфотографировавший провалы. 

Ярославец отправил фотографии в мэрию, чтобы указать на случившееся. В соцсетях тем временем  начались обсуждения. 

В мэрии Ярославля ситуацию пока никак не прокомментировали 

Фото: Генрих Стурки / facebook.com 

— К 1000-летию Ярославля в 2010 году нижнюю Волжскую набережную расширили на 6 метров за счет зеркала воды. Что является нарушением действующих регламентов проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Здесь по регламентам охраняется ландшафт. Про новые ограждения и элементы благоустройства, их корректность умолчу. Расширили с целью якобы укрепления набережной. Теперь каждый год так мучаются, так как плитка проваливается, — высказалась член Союза архитекторов Ольга Мазанова. 

— Ярославль — один из самых неухоженных городов на Волге, — сокрушается местная жительница Анна Гальперина. 

Известный российский урбанист Александр Багно назвал благоустройство Волжской набережной небезопасным

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