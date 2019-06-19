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Город

«Горки угрожают жизни детей»: ярославцы заставили мэрию поставить новые качели взамен рухляди

В это время мэрия заставляет ярославцев самих обслуживать игровые зоны во дворах

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В такой песочнице куличи не слепишь

Фото: прокуратура Ярославля 

Дряхлые качели, иссохшая от времени древесина на горке и песочница без песка — на такой площадке играют дети посёлка Кармановский, неподалёку от берега Которосли в Ленинском районе Ярославля. Местные жители пошли с жалобой в прокуратуру, чтобы добиться перемен в своём дворе.

Посмотрев на дряхлые качели, прокурор согласился с жалобами ярославцев.

— Установлено, что древесина, из которой выполнены элементы игрового оборудования — горка, песочница, качели — рассохлась от длительного воздействия факторов окружающей среды, на них имеются многочисленные механические повреждения, лакокрасочное покрытие нарушено. У карусели смещен угол вращения, на территории площадки отсутствует ударопоглощающее покрытие, в песочнице нет песка, — задокументировали в проверке прокуроры Кировского района Ярославля. — Дефекты игрового оборудования детской площадки могут повлечь травмирование детей, причинение вреда их жизни и здоровью.

Детская площадка в этом дворе выглядит печально 

Фото: прокуратура Ярославля

Кировский районный суд согласился с прокуратурой и обязал мэрию благоустроить детскую игровую зону во дворе дома на улице Садоводческой, 28. 

В это время чиновники по всему Ярославлю пытаются заставить жителей самих содержать игровые зоны. В мэрии выпущено постановление, по которому ответственность за содержание и безопасность площадок теперь будет на жителях. Если ярославцы откажутся, то детские площади из этих дворов могут даже демонтировать

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Анна Елкина

ТЕГИ

детские площадкиблагоустройство

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