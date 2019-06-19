Перерасчёт на 800 тысяч: управляющая компания полтора года обманывала ярославцев

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Людям неверно начисляли плату за горячую воду
Коммунальщики неверно определяли удельный объем тепловой энергии на подогрев холодной воды
Фото: Александра Савельева
Жители Фрунзенского района пожаловались на свою управляющую компанию. Ярославцы были уверены, что «Управдом» неверно начисляет плату за горячее водоснабжение. После коллективной жалобы жителям дома № 23 на улице Лескова сделали перерасчет.
Выяснилось, что управляющая организация делала неверные начисления на протяжении полутора лет.
— В установленный срок НАО «Управдом Фрунзенского района» отчиталось об устранении выявленных нарушений. Общая сумма возвращенных денежных средств составила 789 886 рублей, что было отражено в платежных квитанциях, — сообщила директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова.
Совсем недавно в Ярославле разгорелся скандал: сотням ярославцев пришли счета за отопление в мае, когда батареи уже были холодными. Это стало ещё неожиданнее, ведь квитанции разослали в июне. Тепловики объяснили, откуда взялись начисления, которых никто не ждал.
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Я никогда не поверю что только одному дому неправильно начислена была плата. Просто жители этого дома оказались более требовательными и грамотными.А по ОДН действительно платежи не проверить. Поэтому и возникают такие случаи переплат.
правильно ли я понимаю, что
не удачная попытка обокрасть, путем мошеннических действий, с использованием служебного подлога, в особо крупном, с соответствующим выводом и посадкой виновных лиц.
превращена в техническую ошибку, компьютерный сбой, и заканчивается простым "извините"?
тогда почему, дела о неудавшихся изнасилованиях, так не заканчиваются?