Перерасчёт на 800 тысяч: управляющая компания полтора года обманывала ярославцев

Жители Фрунзенского района пожаловались на свою управляющую компанию. Ярославцы были уверены, что «Управдом» неверно начисляет плату за горячее водоснабжение. После коллективной жалобы жителям дома № 23 на улице Лескова сделали перерасчет.



Выяснилось, что управляющая организация делала неверные начисления на протяжении полутора лет.



— В установленный срок НАО «Управдом Фрунзенского района» отчиталось об устранении выявленных нарушений. Общая сумма возвращенных денежных средств составила 789 886 рублей, что было отражено в платежных квитанциях, — сообщила директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова.

