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Город

Плитка - это мусор. Чиновники объяснили, зачем меняют тротуары на Октябрьской площади в Ярославле

И куда увезут то, что сняли

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По документам снятая плитка считается мусором

Фото: Александра Савельева

Уже почти неделю на тротуарах улицы Республиканской возле Октябрьской площади демонтируют хорошую плитку. Происходящее уже удивило многих прохожих. А сегодня удивлялись депутаты муниципалитета Ярославля на заседании комиссии по ЖКХ. Вопрос о целесообразности такой работы они задали директору департамента городского хозяйства. 

— На Октябрьской площади и улице Республиканской снято очень много плитки. Каким образом проводилась оценка состояния? Визуально она выглядела хорошо. И кто производитель новой плитки? Куда пойдет снятая плитка по конкретным адресам? — задавала вопросы депутат от фракции КПРФ Евгения Овод. — Мы знаем, как в 2017 году снимали много, она так лежит и разворовывается.

Директор департамента городского хозяйства объяснил, что в этом году ничего не пропадёт. 

— Старую демонтировать и старую уложить уже не получится. Из старого старое уже не сделаешь хорошо, чтобы не было потом луж на тротуарах. Это делается по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», — сказал Сергей Тальянов, директор ДГХ. — Плитка очень аккуратно складывается на поддоны, ее можно использовать на укладку туда, где её вообще нет. Хотя скажу, по смете она является мусором и должна утилизироваться. А мы всё забрали.

Так, чиновник ответил, что в планах эту плитку отправить на тротуары на улице Победы. 

В начале июня на улице Советской в самом центре Ярославля тоже снимали хорошую плитку. Как заявил позже мэр, там это сделали случайно. 

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ТЕГИ

ремонт дорог в 2019 годуплитка

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