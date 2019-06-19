«Подумал, что попал в музей»: в Ярославле нашли дом с оригинальным капремонтом. Фото

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Где находится арт-подъезд
Выглядит очень необычно
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
Такой оригинальный капремонт в подъезде одного из домов на Первомайской улице. Вместо однотонных стен здесь яркие узоры, наличники и картины.
— На днях по работе оказался в одном необычном подъезде одного из домов в центре города. Сначала подумал, что попал в музей, — поделился автор фотографий.
Действительно, подъезд не похож на остальные. Как будто попал в гости к художнику. В комментариях ярославцы пошутили, что жильцы готовятся к Хеллоуину. Кто-то в шутку сказал, что там живёт привидение или ведьма.
На самом деле такую красоту устроил мужчина со второго этажа.
— Он и во дворе всегда всё украшает, и цветы высаживает, — говорит его соседка Анна. — За свой счёт, это исключительно его инициатива.
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Прошлым летом в Ярославль приезжал известный уличный художник. Он нарисовал огромную картину на одном из домов Брагино.
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Хотелось бы посмотреть на глаза пожарников если они это увидят...
не удивлюсь,
если в недрах бухгалтерской отчетности УК,
старания, одинокого пенсионера, проведены как капитальный ремонт...
с соответствующими, этому действу, суммами списания...