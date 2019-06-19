«Подумал, что попал в музей»: в Ярославле нашли дом с оригинальным капремонтом. Фото

Такой оригинальный капремонт в подъезде одного из домов на Первомайской улице. Вместо однотонных стен здесь яркие узоры, наличники и картины.



— На днях по работе оказался в одном необычном подъезде одного из домов в центре города. Сначала подумал, что попал в музей, — поделился автор фотографий.