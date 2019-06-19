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Город

«Подумал, что попал в музей»: в Ярославле нашли дом с оригинальным капремонтом. Фото

Где находится арт-подъезд

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Выглядит очень необычно

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Такой оригинальный капремонт в подъезде одного из домов на Первомайской улице. Вместо однотонных стен здесь яркие узоры, наличники и картины.

— На днях по работе оказался в одном необычном подъезде одного из домов в центре города. Сначала подумал, что попал в музей, — поделился автор фотографий.

Сколько времени и сил потребовалось жильцам, чтобы украсить свой дом!

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Действительно, подъезд не похож на остальные. Как будто попал в гости к художнику. В комментариях ярославцы пошутили, что жильцы готовятся к Хеллоуину. Кто-то в шутку сказал, что там живёт привидение или ведьма.

На самом деле такую красоту устроил мужчина со второго этажа.

— Он и во дворе всегда всё украшает, и цветы высаживает, — говорит его соседка Анна. — За свой счёт, это исключительно его инициатива.

Краску и материалы мужчина покупал на свои деньги

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Видели в Ярославле необычно украшенный подъезд? Напишите нам в личное сообщение группы во «ВКонтакте» или нашему корреспонденту.

Прошлым летом в Ярославль приезжал известный уличный художник. Он нарисовал огромную картину на одном из домов Брагино.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Юрик
19 июн 2019 в 14:41

Хотелось бы посмотреть на глаза пожарников если они это увидят...

гость
19 июн 2019 в 14:14

не удивлюсь,
если в недрах бухгалтерской отчетности УК,
старания, одинокого пенсионера, проведены как капитальный ремонт...
с соответствующими, этому действу, суммами списания...