В ярославском магазине нашли и сожгли сыр с голубой плесенью

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Контрафактный «Дорблю» выделялся на прилавке среди отечественных сыров
На упаковке сыра не нашли никакой информации на русском языке
Фото: Россельхознадзор
Во время внеплановой проверки ярославских магазинов, продающих мясо и мясные продукты, сотрудники Россельхознадзора заметили в витрине одной торговой точки иностранный сыр «Дорблю».
— На упаковке сыра с голубой плесенью была информация на иностранном языке, согласно которой он произведён в Германии, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.
Никакой информации на русском языке на этикетке проверяющие не нашли, также продавец не смог показать документов на сыр. Поэтому кусок импортного сыра, который весил примерно 1,3 килограмма, из магазина забрали и сожгли. Предпринимателя привлекли к административной ответственности.
Весной после такого рейда уничтожили почти девять килограммов санкционного сыра, который нашли в ярославских магазинах.
Поделиться
Негодяи!!!
вот бред- найти и сжечь...абсурд
Если бы не контрсанкции, то чем бы занимались сотрудники Россельхознадзора?