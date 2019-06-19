В ярославском магазине нашли и сожгли сыр с голубой плесенью

Во время внеплановой проверки ярославских магазинов, продающих мясо и мясные продукты, сотрудники Россельхознадзора заметили в витрине одной торговой точки иностранный сыр «Дорблю».



— На упаковке сыра с голубой плесенью была информация на иностранном языке, согласно которой он произведён в Германии, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.



Никакой информации на русском языке на этикетке проверяющие не нашли, также продавец не смог показать документов на сыр. Поэтому кусок импортного сыра, который весил примерно 1,3 килограмма, из магазина забрали и сожгли. Предпринимателя привлекли к административной ответственности.

