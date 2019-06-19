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В ярославском магазине нашли и сожгли сыр с голубой плесенью

Контрафактный «Дорблю» выделялся на прилавке среди отечественных сыров

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На упаковке сыра не нашли никакой информации на русском языке

Фото: Россельхознадзор

Во время внеплановой проверки ярославских магазинов, продающих мясо и мясные продукты, сотрудники Россельхознадзора заметили в витрине одной торговой точки иностранный сыр «Дорблю».

— На упаковке сыра с голубой плесенью была информация на иностранном языке, согласно которой он произведён в Германии, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Никакой информации на русском языке на этикетке проверяющие не нашли, также продавец не смог показать документов на сыр. Поэтому кусок импортного сыра, который весил примерно 1,3 килограмма, из магазина забрали и сожгли. Предпринимателя привлекли к административной ответственности.

Весной после такого рейда уничтожили почти девять килограммов санкционного сыра, который нашли в ярославских магазинах.

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ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

сырсанкции

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
19 июн 2019 в 14:36

Негодяи!!!

Гость
19 июн 2019 в 13:37

вот бред- найти и сжечь...абсурд

Гость
19 июн 2019 в 12:10

Если бы не контрсанкции, то чем бы занимались сотрудники Россельхознадзора?