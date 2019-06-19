«Нам отказываются помочь»: в Брагино жители четыре дня не могут снять с дерева голодного кота

Кот чужой, но жалко. Так говорит жительница дома № 3 на проспекте Дзержинского Валентина Ильина. Четыре дня она смотрит, как, выпучив глаза, напротив её окна на дереве сидит серый кот.

— Сидит уже четыре дня, без еды и воды, загнали собаки. Все службы города отказали в услуге снять с дерева. Что делать? Помогите найти, кто снимет его. Дождь вчера сильно лил, а ему, бедному, деться некуда, — переживает женщина.

На местных мужчин не надеется.



— Никому дела нет... — сокрушается.

Кот сидит на дереве у девятого подъезда. Если вы хотите помочь пушистому, свяжитесь с Валентиной.

