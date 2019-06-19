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Город

«Нам отказываются помочь»: в Брагино жители четыре дня не могут снять с дерева голодного кота

В Ярославле пушистик забрался на высоту третьего этажа

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Котейка боится спуститься вниз

Фото: Валентина Ильина

Кот чужой, но жалко. Так говорит жительница дома № 3 на проспекте Дзержинского Валентина Ильина. Четыре дня она смотрит, как, выпучив глаза, напротив её окна на дереве сидит серый кот.

— Сидит уже четыре дня, без еды и воды, загнали собаки. Все службы города отказали в услуге снять с дерева. Что делать? Помогите найти, кто снимет его. Дождь вчера сильно лил, а ему, бедному, деться некуда, — переживает женщина. 

На местных мужчин не надеется.

— Никому дела нет... — сокрушается.

Кот сидит на дереве у девятого подъезда. Если вы хотите помочь пушистому, свяжитесь с Валентиной.

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Ольга Прохорова

ТЕГИ

кот

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КОММЕНТАРИИ (5)

1 житель
19 июн 2019 в 07:14

налейте валерьянки на дерево

Найдобрейший
19 июн 2019 в 08:23

значит еще не голодный , про голодаеться — слезет сам . коты, они такие.

гость
19 июн 2019 в 08:36

У нас такое было. Пошли в управляющую компанию,Поговорили с мужиками . За 600 руб. через 5 мин подъехала целая бригада на автовышке,сняли кота и еще грели за пазухой и за ухом чесали пока я за деньгами бегала.Ничего не поделаешь,за все надо платить.