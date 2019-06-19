«Нам отказываются помочь»: в Брагино жители четыре дня не могут снять с дерева голодного кота

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В Ярославле пушистик забрался на высоту третьего этажа
Котейка боится спуститься вниз
Фото: Валентина Ильина
Кот чужой, но жалко. Так говорит жительница дома
— Сидит уже четыре дня, без еды и воды, загнали собаки. Все службы города отказали в услуге снять с дерева. Что делать? Помогите найти, кто снимет его. Дождь вчера сильно лил, а ему, бедному, деться некуда, — переживает женщина.
На местных мужчин не надеется.
— Никому дела нет... — сокрушается.
Кот сидит на дереве у девятого подъезда. Если вы хотите помочь пушистому, свяжитесь с Валентиной.
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налейте валерьянки на дерево
значит еще не голодный , про голодаеться — слезет сам . коты, они такие.
У нас такое было. Пошли в управляющую компанию,Поговорили с мужиками . За 600 руб. через 5 мин подъехала целая бригада на автовышке,сняли кота и еще грели за пазухой и за ухом чесали пока я за деньгами бегала.Ничего не поделаешь,за все надо платить.