«Всё хорошо! Мы молодцы»: депутаты облдумы расхвалили сами себя за программу «Доступная среда»

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На неё выделяется мало денег, но главное в программе, что они потрачены
Так выглядит сейчас тактильная плитка, уложенная для удобства проезда людей-колясочников
Фото: Темур Абдуллаев
Сегодня в Ярославской областной думе прошло заседание комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости. Одним из вопросов было обсуждение программы «Доступная среда». Это та самая программа, которая отвечает за то, чтобы люди с ограниченными возможностями и дополнительными потребностями жили в Ярославской области наравне со всеми. Ну или почти наравне.
Сегодня депутатам представили отчёт контрольно-счётной палаты, которая оценивала эту программу, действующую в регионе с 2019 по 2021 годы. В программе заложено много показателей: обеспечение инфраструктурой всех важных социальных объектов, включая больницы и школы, увеличение доли учащихся детей-инвалидов в школах и техникумах за счёт того, что условия для их учёбы там будут созданы.
Однако в отчёте отмечено, что бюджет программы сокращается из года в год. Так, на три ближайших года в областном бюджете предусмотрено всего 32,1 миллиона рублей на эти цели. В бюджете Ярославля на 2019 год в программу заложили и вовсе только 33 тысячи рублей. К примеру, с 2016 по 2018 годы на программу потратили 142,7 миллиона рублей.
Но цифры из отчёта не смутили депутатов.
— Программа «Доступная среда» одна из немногих, которая выполнена на 100%, — считает депутат от фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.
— Тогда принимаем информацию к сведению. Мы сегодня большие молодцы. В августе возможен у нас комитет, а сейчас отдыхайте, набирайтесь сил. Я вас всех обожаю, надеюсь, мы и дальше будем плодотворно работать, напомню, в этом месяце у нас было два комитета, — завершила заседание председатель комитета Лариса Ушакова.
Депутаты отчёт о программе, которая должна делать лучше жизнь людей-инвалидов, приняли без вопросов и разошлись.
Как в реальности живут люди, которые действительно нуждаются в доступной среде, смотрите в нашем видеорепортаже.
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О какой доступной среде вы говорите? В области всего одна учебная машина с ручным управлением. Одна!!! И та на ладан дышит. Инвалиды фактически лишены вожможности получить водительские права. А для многих из них автомобиль - единственная возможность вести активную жизнь, добираться куда-то - на работу, на выставку, проводить досуг. Не на маршрутке же им ездить. Единственный троллейбус с пандусом, приспособленный для перевозки колясочников, ездит по центру. В Брагино, за Волгой им что делать? Дома сидеть?
>> Программа «Доступная среда» одна из немногих, которая выполнена на 100%,
это в смысле "бюджет программы освоен на 100%"? 33000 сложно не освоить, но вы справились, молодцы, за полгода управились