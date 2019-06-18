«Всё хорошо! Мы молодцы»: депутаты облдумы расхвалили сами себя за программу «Доступная среда»

Сегодня депутатам представили отчёт контрольно-счётной палаты, которая оценивала эту программу, действующую в регионе с 2019 по 2021 годы. В программе заложено много показателей: обеспечение инфраструктурой всех важных социальных объектов, включая больницы и школы, увеличение доли учащихся детей-инвалидов в школах и техникумах за счёт того, что условия для их учёбы там будут созданы.

Сегодня в Ярославской областной думе прошло заседание комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости. Одним из вопросов было обсуждение программы «Доступная среда». Это та самая программа, которая отвечает за то, чтобы люди с ограниченными возможностями и дополнительными потребностями жили в Ярославской области наравне со всеми. Ну или почти наравне.

Однако в отчёте отмечено, что бюджет программы сокращается из года в год. Так, на три ближайших года в областном бюджете предусмотрено всего 32,1 миллиона рублей на эти цели. В бюджете Ярославля на 2019 год в программу заложили и вовсе только 33 тысячи рублей. К примеру, с 2016 по 2018 годы на программу потратили 142,7 миллиона рублей.



Но цифры из отчёта не смутили депутатов.

— Программа «Доступная среда» одна из немногих, которая выполнена на 100%, — считает депутат от фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.

— Тогда принимаем информацию к сведению. Мы сегодня большие молодцы. В августе возможен у нас комитет, а сейчас отдыхайте, набирайтесь сил. Я вас всех обожаю, надеюсь, мы и дальше будем плодотворно работать, напомню, в этом месяце у нас было два комитета, — завершила заседание председатель комитета Лариса Ушакова.

Депутаты отчёт о программе, которая должна делать лучше жизнь людей-инвалидов, приняли без вопросов и разошлись.

Как в реальности живут люди, которые действительно нуждаются в доступной среде, смотрите в нашем видеорепортаже.