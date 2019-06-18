«Это нарушение!»: что делать, если продавцы требуют плату за примерку платья. Совет юриста

Видимо, заметка о платных примерках платьев на выпускной задела ярославцев за живое. Публикуем результаты опроса, который мы провели в нашей официальной группе «ВКонтакте». Всего в голосовании приняло участие более 550 человек. Большинство выступило против платных примерок. Около 12% согласились, что платные примерки нужны.

— Как вообще можно купить вещь, не померив её? Даже приложить к себе и посмотреть в зеркало недостаточно! Купишь, а дома окажется, что на спине морщит, живот слишком обтянуло или маломерка. Так что бред полнейший! — возмущается наш читатель Екатерина Горячева.



Нашлись и противоположные точки зрения.

— Правильно и сделали, в женских магазинах это надо повсеместно вводить, может, тогда они начнут знать, чего хотят. Мы на окнах, шторах, дверях, мебели, давно так сделали, замер платный, при заказе скидка на сумму замера. Тратиться и выезжать на замеры впустую тоже надоело, многие делают замеры от нечего делать, другим чертёж бесплатный нужен для изготовления в другом месте. Правильно, что ввели, клиент глупый пошёл, ему главное копеечной фигни бесплатно надавать, он втридорога готов будет заплатить? — пишет читатель 76.RU.

Точек зрения много, но какая правильная? Мы решили узнать у юриста:

— Данное объявление нарушает права потребителей по статье 16 закона «О защите прав потребителей». Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме, — пояснил юрист ярославской областной общественной организации «Центр защиты прав потребителей» Дмитрий Липин.

Дмитрий Липин посоветовал жаловаться в Роспотребнадзор. Жалобу можно оставить на их сайте. Описать ситуацию и прикрепить фото, если имеется. Также вы можете связаться с Дмитрием, он вам поможет.