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Город

Не могла выйти из ванной: спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы освободить маму с младенцем

Видео, как вызволяли ярославну с малышом

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Наконец оказавшись на руках у мамы, малыш быстро успокоился

Фото: Центр гражданской защиты

В Ярославле спасателям пришлось вызволять женщину из ванной комнаты. В квартире на улице Большая Федоровская оказались заперты малыш и его мама.

Женщина пошла в ванную, но выйти не смогла — заклинило замок. В квартире кроме неё находился только маленький ребёнок, а входную дверь открыть можно было только изнутри. Прийти на помощь было некому, и женщина вызвала спасателей. К их приезду малыш громко плакал в квартире, а на лестничной площадке переживала знакомая оказавшейся в ловушке собственных дверей женщины.

— В присутствии сотрудников полиции спасатели за три минуты открыли входную дверь, убедились, что с малышом все в порядке, затем освободили и маму, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Заблокированные замки — одна из частых опасностей, которые подстерегают детей. Спасатели рассказали, от чего ещё взрослым необходимо защитить малышей и подростков.

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ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ребёнокспасатели

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КОММЕНТАРИИ (4)

Наскальный
18 июн 2019 в 09:11

Мама телефон в ванну не забыла, а ребёнка оставила, нормас... Наверное спасателям фото прислала)))))

Гостья
18 июн 2019 в 06:51

А зачем мамка закрывала дверь в ванную на замок если они находились с малышом в своем? Странно как то.