Не могла выйти из ванной: спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы освободить маму с младенцем

В Ярославле спасателям пришлось вызволять женщину из ванной комнаты. В квартире на улице Большая Федоровская оказались заперты малыш и его мама.



Женщина пошла в ванную, но выйти не смогла — заклинило замок. В квартире кроме неё находился только маленький ребёнок, а входную дверь открыть можно было только изнутри. Прийти на помощь было некому, и женщина вызвала спасателей. К их приезду малыш громко плакал в квартире, а на лестничной площадке переживала знакомая оказавшейся в ловушке собственных дверей женщины.

