Живём в три раза хуже, чем в Москве: составили рейтинг благосостояния российских семей

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Ярославская область попала в середину списка
На второго ребёнка, по мнению Росстата, уходит в Ярославле 10 тысяч рублей в месяц
Фото: Александра Савельева
Вышел новый рейтинг по благосостоянию семей во всех регионах страны. Подсчитали, сколько денег в месяц остаётся у среднестатистической семьи с одним и с двумя детьми после вычета основных расходов. Ярославская область по этому показателю «свободных денег» попала в середину списка по итогам 2018 года, заняв 37-ю строчку.
Эксперты подсчитали, что у семьи с одним ребёнком, где двое родителей получают среднемесячную зарплату, остаётся 37 002 рубля. А у семьи с двумя детьми остаётся 27 359 рублей.
— Расчёт произведён путём сложения двух средних годовых номинальных зарплат и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы для работающих и детей, — уточнили эксперты РИА, составившие рейтинг на основании данных Росстата.
Интересно, что у столичной семьи с двумя детьми после оплаты минимальных расходов остаётся 102 397 рублей.
Кстати, в Ярославле, по отчёту мэра, средняя зарплата в 2018 году составила 41 тысячу рублей. В области эта цифра несколько ниже.
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Кто такие эти эксперты, которые очередную сказочку написали???
Это наверное подсчитывали с учетом тех чиновников которые милиарды наворовали
Если так и дальше пойдет, то мы скоро по 3 коттеджа в семье иметь будем и все выходные за границей