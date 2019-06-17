Живём в три раза хуже, чем в Москве: составили рейтинг благосостояния российских семей

Вышел новый рейтинг по благосостоянию семей во всех регионах страны. Подсчитали, сколько денег в месяц остаётся у среднестатистической семьи с одним и с двумя детьми после вычета основных расходов. Ярославская область по этому показателю «свободных денег» попала в середину списка по итогам 2018 года, заняв 37-ю строчку.

Эксперты подсчитали, что у семьи с одним ребёнком, где двое родителей получают среднемесячную зарплату, остаётся 37 002 рубля. А у семьи с двумя детьми остаётся 27 359 рублей.