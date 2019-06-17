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Город

Живём в три раза хуже, чем в Москве: составили рейтинг благосостояния российских семей

Ярославская область попала в середину списка

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На второго ребёнка, по мнению Росстата, уходит в Ярославле 10 тысяч рублей в месяц

Фото: Александра Савельева

Вышел новый рейтинг по благосостоянию семей во всех регионах страны. Подсчитали, сколько денег в месяц остаётся у среднестатистической семьи с одним и с двумя детьми после вычета основных расходов. Ярославская область по этому показателю «свободных денег» попала в середину списка по итогам 2018 года, заняв 37-ю строчку.

Эксперты подсчитали, что у семьи с одним ребёнком, где двое родителей получают среднемесячную зарплату, остаётся 37 002 рубля. А у семьи с двумя детьми остаётся 27 359 рублей. 

— Расчёт произведён путём сложения двух средних годовых номинальных зарплат и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы для работающих и детей, — уточнили эксперты РИА, составившие рейтинг на основании данных Росстата. 

Интересно, что у столичной семьи с двумя детьми после оплаты минимальных расходов остаётся 102 397 рублей.

Кстати, в Ярославле, по отчёту мэра, средняя зарплата в 2018 году составила 41 тысячу рублей. В области эта цифра несколько ниже. 

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Анна Елкина

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семьяденьгирейтинг

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КОММЕНТАРИИ (10)

ares-mars17
17 июн 2019 в 16:24

Кто такие эти эксперты, которые очередную сказочку написали???

Гость
17 июн 2019 в 15:57

Это наверное подсчитывали с учетом тех чиновников которые милиарды наворовали

111
17 июн 2019 в 15:54

Если так и дальше пойдет, то мы скоро по 3 коттеджа в семье иметь будем и все выходные за границей