В Ярославле ввели плату за примерку платьев на выпускной

Хотите купить платье — готовьтесь потратиться и на примерку. Поговорка «За посмотреть денег не берут» больше не работает. В Ярославле стали брать плату за примерку платьев. Объявление об этом появилось в одном из крупных торговых центров в Брагино: «Примерка второго и последующего свадебных и вечерних платьев платная. Одна примерка 100 рублей».



— Вы придёте померяете, другая придёт померяет, а потом говорят, что платья потрёпанные, бэушные, — объясняют продавцы.



С одной стороны, можно понять. Свадебные платья дорогие, быстро пачкаются. Но что на это ответит владелица свадебного салона:

