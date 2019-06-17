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Город

В Ярославле ввели плату за примерку платьев на выпускной

Необычное объявление появилось в одном из торговых центров города

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Объявление заметишь не сразу

Фото: читатель 76.RU

Хотите купить платье — готовьтесь потратиться и на примерку. Поговорка «За посмотреть денег не берут» больше не работает. В Ярославле стали брать плату за примерку платьев. Объявление об этом появилось в одном из крупных торговых центров в Брагино: «Примерка второго и последующего свадебных и вечерних платьев платная. Одна примерка 100 рублей».

— Вы придёте померяете, другая придёт померяет, а потом говорят, что платья потрёпанные, бэушные, — объясняют продавцы.

С одной стороны, можно понять. Свадебные платья дорогие, быстро пачкаются. Но что на это ответит владелица свадебного салона:

— Я считаю, нельзя делать платными примерки. Как тогда, например, девушка определится, какое платье ей подходит, а какое нет? Заплатить пятьсот рублей и уйти ни с чем? Думаю, на это никто не согласится. Достаточно дать девушке на выбор пять-шесть платьев, которые точно подойдут по размеру и цветотипу, — считает владелица свадебного салона Людмила Камилатова.

Совсем скоро по всей стране начнутся школьные выпускные. Ярославцы скупают нарядные платья. Мы подсчитали, сколько стоит выпускное платье и в какую цену обойдётся прокат.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

платьевыпускной

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