В Ярославле на пляж выползла змея и перепугала отдыхающих. Змею увидели на берегу в Норском. Видео выложили в группу «Жесть Ярославль».

Одни перепугались, другие сразу определили — змея не ядовитая, это уж. И заметили, что этим летом часто видят змей.

— Вы еще к нам на Прусовские загляните, — написал во «ВКонтакте» Александр Витальевич.



И если эта змея не опасна, то бывало и иначе — однажды на пляж в Ярославле приплыла гадюка.

Кстати, раз в году бывает змеиный день. И тогда в лес лучше не ходить! Иначе можно сильно пожалеть.

