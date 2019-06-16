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Жители рассказали, где ещё видели ползучих гадов
Змейка грелась на солнце
Фото: Жесть Ярославль
В Ярославле на пляж выползла змея и перепугала отдыхающих. Змею увидели на берегу в Норском. Видео выложили в группу «Жесть Ярославль».
Одни перепугались, другие сразу определили — змея не ядовитая, это уж. И заметили, что этим летом часто видят змей.
— Вы еще к нам на Прусовские загляните, — написал во «ВКонтакте» Александр Витальевич.
И если эта змея не опасна, то бывало и иначе — однажды на пляж в Ярославле приплыла гадюка.
Кстати, раз в году бывает змеиный день. И тогда в лес лучше не ходить! Иначе можно сильно пожалеть.
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