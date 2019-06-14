«Ноги и руки уже трясутся»: чиновники устроили уборщице ад, заставив вынести девять этажей мусора

Весь день сегодня уборщица Елена выносит мусор из дома на Суздальской улице в Ярославле. И к вечеру, как сообщают жильцы, женщина сумела выгрести отходы только из половину подъездов.

История вышла дикая. Из-за сбоя при переходе от одной клининговой компании к другой управляющая компания оставила несколько домов без уборки мусора на две недели. Тот самый дом на Суздальской большой — 9-этажный, с несколькими подъездами. Всё добро в мусоропроводах начало источать ароматы и копиться, ползя вверх. Появились крысы. Чтобы разгрести это всё, нашли простой, как полено, выход — вызвали уборщицу Елену. Надев перчатки, взяв тележку и жестяные корыта, Елена принялась за работу. Условия ей поставили жёсткие.