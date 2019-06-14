«Ноги и руки уже трясутся»: чиновники устроили уборщице ад, заставив вынести девять этажей мусора

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Мусор из подъездов Елена таскает вручную — на тележке в жестяных корытах
Фото: Александра Савельева
Весь день сегодня уборщица Елена выносит мусор из дома на Суздальской улице в Ярославле. И к вечеру, как сообщают жильцы, женщина сумела выгрести отходы только из половину подъездов.
История вышла дикая. Из-за сбоя при переходе от одной клининговой компании к другой управляющая компания оставила несколько домов без уборки мусора на две недели. Тот самый дом на Суздальской большой — 9-этажный, с несколькими подъездами. Всё добро в мусоропроводах начало источать ароматы и копиться, ползя вверх. Появились крысы. Чтобы разгрести это всё, нашли простой, как полено, выход — вызвали уборщицу Елену. Надев перчатки, взяв тележку и жестяные корыта, Елена принялась за работу. Условия ей поставили жёсткие.
— Убрать сегодня до вечера, — сказал начальник жилинспекции.
— Сегодня не успеем, хотя бы до завтра, — пытался возразить представитель МУП «Управляющая дирекция».
— Сегодня, — отрезал начальник.
С того момента жильцы дома наблюдают, как уборщица пытается выполнить работу, с которой ей при всем желании не управиться в срок.
— До позднего вечера убирала из мусорокамер. Но стояки мусорные забиты, и она не знает, как к ним подлезть и пробить все там, — рассказала жительница дома Наталья. — Убрана половина подъездов, у уборщицы руки-ноги трясутся от усталости. Она молодец, и ее по-человечески очень жаль, все свалили на женские хрупкие плечи, могли бы 2–3 человек поставить на уборку.
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Сказать нечего.... Мэр, слабо выйти и выполнить свою работу, что кишка тонка? А вы, чиновники всех мастей и уровней, не стыдно смотреть в глаза населению? Все эти управляющие компании принадлежат родственникам администраторов города, все греют руки! Взносы за содержание и ремонт оседают в карманах чинуш, дома десятилетиями не видят ремонта, вот теперь и мусор перестали вывозить, такого не было даже в голодные лихие 90-е! Когда же это издевательство закончится!кровопийцы!