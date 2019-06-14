«Боимся, что заденет наши маленькие дома»: на улице Некрасова хотят воткнуть 10-этажную высотку

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На месте стройки в Ярославле побывала проверка из мэрии
Уже показали и проект дома
Фото: мэрия Ярославля
В центре Ярославля развернется стройка, которая рискует стать скандальной — на улице Некрасова хотят возвести 10-этажный дом.
Сегодня на месте строительства побывала комиссия из мэрии.
Местные жители нажаловались — боятся такого высокого соседства.
— Десятиэтажный дом планируется построить в 25 метрах от моего. Вы представляете, что такое для маленького дома 10 этажей? Даже если на ту сторону дом не пойдёт, с моей квартирой это связано. Меня этот вопрос очень волнует, — сказала местная жительница Ирина Пичугина.
Здесь уже снесли старую сталинку и вырубили деревья под застройку. Местные переживают за сохранность своих небольших и далеко не новых домов — боятся, что те будут повреждены во время стройки.
— На сегодняшний день здесь было демонтировано старое здание, благоустраивается территория. Разрешение на строительство ещё не выдано. Застройщик на данный момент ремонтирует сети, согласовывает проект планировки территории в департаменте градостроительства мэрии Ярославля и в департаменте строительства Ярославской области, — ответил местным жителям заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
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А где конкретно на улице Неврасова хотят построить новый дом? Секрет?
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