«Боимся, что заденет наши маленькие дома»: на улице Некрасова хотят воткнуть 10-этажную высотку

— Десятиэтажный дом планируется построить в 25 метрах от моего. Вы представляете, что такое для маленького дома 10 этажей? Даже если на ту сторону дом не пойдёт, с моей квартирой это связано. Меня этот вопрос очень волнует, — сказала местная жительница Ирина Пичугина.

Здесь уже снесли старую сталинку и вырубили деревья под застройку. Местные переживают за сохранность своих небольших и далеко не новых домов — боятся, что те будут повреждены во время стройки.

— На сегодняшний день здесь было демонтировано старое здание, благоустраивается территория. Разрешение на строительство ещё не выдано. Застройщик на данный момент ремонтирует сети, согласовывает проект планировки территории в департаменте градостроительства мэрии Ярославля и в департаменте строительства Ярославской области, — ответил местным жителям заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.