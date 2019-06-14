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Недвижимость

«Боимся, что заденет наши маленькие дома»: на улице Некрасова хотят воткнуть 10-этажную высотку

На месте стройки в Ярославле побывала проверка из мэрии

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Уже показали и проект дома

Фото: мэрия Ярославля

В центре Ярославля развернется стройка, которая рискует стать скандальной — на улице Некрасова хотят возвести 10-этажный дом. 

Сегодня на месте строительства побывала комиссия из мэрии.

Местные жители нажаловались — боятся такого высокого соседства.

— Десятиэтажный дом планируется построить в 25 метрах от моего. Вы представляете, что такое для маленького дома 10 этажей? Даже если на ту сторону дом не пойдёт, с моей квартирой это связано. Меня этот вопрос очень волнует, — сказала местная жительница Ирина Пичугина.

Здесь уже снесли старую сталинку и вырубили деревья под застройку. Местные переживают за сохранность своих небольших и далеко не новых домов — боятся, что те будут повреждены во время стройки.

— На сегодняшний день здесь было демонтировано старое здание, благоустраивается территория. Разрешение на строительство ещё не выдано. Застройщик на данный момент ремонтирует сети, согласовывает проект планировки территории в департаменте градостроительства мэрии Ярославля и в департаменте строительства Ярославской области, — ответил местным жителям заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

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недвижимостьстроительство

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
14 июн 2019 в 22:30

А где конкретно на улице Неврасова хотят построить новый дом? Секрет?

Гость
14 июн 2019 в 21:44

Даже коменты не добавляют. Свобода слова