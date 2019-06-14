В Ярославле чиновники заставили уборщицу за один день вынести девять этажей мусора

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Уборщица вручную должна будет вывезти десятки килограммов отходов. Эта гора — малая часть мусора из одного подъезда
Фото: Александра Савельева
В Ярославле жители сразу нескольких многоэтажек оказались в ловушке из собственного мусора. Это дома Фрунзенского района, в которых ещё пользуются мусоропроводами. Только две недели назад их перестали убирать. В результате в девятиэтажном доме на девять подъездов на Суздальской улице, 190 накопилось мусора практически по верхние этажи.
И только сегодня, после того, как мы опубликовали эту историю, сюда привезли уборщицу. Теперь одной женщине предстоит выгребать десятки килограммов отходов.
Мы выехали к дому № 190, чтобы разобраться в истории: почему ярославцы, заплатившие за уборку дома, две недели страдали от вони, разлетающихся мух и полчищ крыс.
Несмотря на дождливую погоду, запах всё равно распространяется по двору. У подъездов находиться неприятно.
— Там ещё в трубе до девятого этажа стоит. Пробивать надо всё, — говорит уборщица Елена, женщина небольшого роста, в косынке и фартуке. Она вручную грузит мусор в металлические тазы. Ставит их на тележку, от которой вот-вот отвалится колесо, и вывозит его к мусорным бакам. — Если бы каждый день убираться, как раньше, то по одному тазу с подъезда выходит. А тут, у-у-у...
— Мне моих людей очень жалко, что им теперь за две недели накопленное вывозить. Женщине это таскать — тяжелый труд. Тем более, когда мусор уже весь спрессованный, — вступает в разговор мастер участка Ольга, которая контролирует работу уборщицы. — Я технолог. Наемный. Все вопросы к директору МУП. Бесплатно работать никто не будет. Сейчас нам за это одноразово заплатят.
«Мы сами только узнали»
Пострадал не только этот дом, похожая ситуация в соседнем № 186 по улице Суздальской и нескольких домах по улице Калинина.
— Все эти здания убирала одна клининговая компания, сбой произошёл, когда управляющая компания переходила на работу с новой клининговой организацией. Мы сами только узнали о проблеме, — объяснялся перед жителями начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов. — Всё уберут до конца дня и продизенфицируют.
Отмывать стояки мусоропроводов будут хлоркой.
Оказалось, сбой произошёл в работе муниципальной компании «Управляющая дирекция», которая обслуживала эти дома. После такого отношения к себе ярославцы намерены отказаться от услуг городской организации.
— Мы хотим перейти в другую управляющую компанию, но нас не пускают. МУП не отправляет необходимое заявление о том, чтобы нас выписали из реестра этой организации. Мы для них денежный дом, — рассказывает староста одного из подъездов Марина Петрова. — Хотелось бы скорее решить этот вопрос, мы уже выбрали другую организацию.
А пока справляться с завалами мусора предстоит единственной уборщице. На выполнение работы ей дали один день.
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ну не царское дело Мэру мусор выгребать...конечно Женщина должна убирать. так и просится..Ты агрегат Дуся на сто киловатт..