В Ярославле чиновники заставили уборщицу за один день вынести девять этажей мусора

Уборщица вручную должна будет вывезти десятки килограммов отходов. Эта гора — малая часть мусора из одного подъезда

В Ярославле жители сразу нескольких многоэтажек оказались в ловушке из собственного мусора. Это дома Фрунзенского района, в которых ещё пользуются мусоропроводами. Только две недели назад их перестали убирать. В результате в девятиэтажном доме на девять подъездов на Суздальской улице, 190 накопилось мусора практически по верхние этажи.

И только сегодня, после того, как мы опубликовали эту историю, сюда привезли уборщицу. Теперь одной женщине предстоит выгребать десятки килограммов отходов.

Так было у каждого подъезда Фото: Наталья Беляева

Мы выехали к дому № 190, чтобы разобраться в истории: почему ярославцы, заплатившие за уборку дома, две недели страдали от вони, разлетающихся мух и полчищ крыс.





Несмотря на дождливую погоду, запах всё равно распространяется по двору. У подъездов находиться неприятно.



А зачем тогда мусоропровод? Фото: Александра Савельева

— Там ещё в трубе до девятого этажа стоит. Пробивать надо всё, — говорит уборщица Елена, женщина небольшого роста, в косынке и фартуке. Она вручную грузит мусор в металлические тазы. Ставит их на тележку, от которой вот-вот отвалится колесо, и вывозит его к мусорным бакам. — Если бы каждый день убираться, как раньше, то по одному тазу с подъезда выходит. А тут, у-у-у...

Если вывозить мусор каждый день (как и положено) с одного подъезда — один тазик Фото: Александра Савельева

— Мне моих людей очень жалко, что им теперь за две недели накопленное вывозить. Женщине это таскать — тяжелый труд. Тем более, когда мусор уже весь спрессованный, — вступает в разговор мастер участка Ольга, которая контролирует работу уборщицы. — Я технолог. Наемный. Все вопросы к директору МУП. Бесплатно работать никто не будет. Сейчас нам за это одноразово заплатят.

Сколько ещё таких тележек придётся вывезти вручную? Фото: Александра Савелева

«Мы сами только узнали»

Пострадал не только этот дом, похожая ситуация в соседнем № 186 по улице Суздальской и нескольких домах по улице Калинина.

Начальник городской жилинспекции Антон Кириллов отвечал за директора МУП Фото: Александра Савельева