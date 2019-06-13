«Мухи огромные и крысы табуном»: в жилом доме в Ярославле накопилось несколько этажей мусора

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Управдом почти две недели не вывозит отходы. Жители изнывают от вони
Уже неделю мусор, скидываемый в мусоропровод, никто не вывозил
Фото: Наталья Беляева
Мусор горой в несколько этажей, страшная вонь и крысы — так уже почти две недели живут ярославцы на улице Суздальской, 190. В их дом перестали заезжать коммунальщики, чтобы вывозить мусор, и он копится в мусоропроводе девятиэтажки, по словам жильцов, с 1 июня.
— Там мухи огромные полетели, крысы табуном, и уже созрели опарыши. Сами подумайте, с 1 июня не вывозят. А это девять этажей по четыре квартиры на каждом, все пользуются. Мусоропроводы забиты, — рассказывает жительница дома Наталья Беляева. — Это всё разлетается на детскую площадку во дворе. Своими силами мы почистили территорию во дворе.
Обслуживанием дома занимается муниципальная компания «Управляющая дирекция города Ярославля».
— Обращались со 2 июня по всем телефонам: в диспетчерскую мэрии города, МУП, департамент городского хозяйства. 6 июня лично ездили в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области на Чехова, 5. Подали жалобы. Нам сказали: «Ждите».
Мы обратились в мэрию Ярославля за комментарием.
Напомним, что в этом году в Ярославле резко выросли тарифы за вывоз мусора.
Накануне жители центра Ярославля заявили о неприятной вони, появляющейся по вечерам.
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