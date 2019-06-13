13 июня четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 64.52
eur 73.04
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 64.52
eur 73.04
Город

«Мухи огромные и крысы табуном»: в жилом доме в Ярославле накопилось несколько этажей мусора

Управдом почти две недели не вывозит отходы. Жители изнывают от вони

Поделиться

468
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Уже неделю мусор, скидываемый в мусоропровод, никто не вывозил

Фото: Наталья Беляева 

Мусор горой в несколько этажей, страшная вонь и крысы — так уже почти две недели живут ярославцы на улице Суздальской, 190. В их дом перестали заезжать коммунальщики, чтобы вывозить мусор, и он копится в мусоропроводе девятиэтажки, по словам жильцов, с 1 июня. 

— Там мухи огромные полетели, крысы табуном, и уже созрели опарыши. Сами подумайте, с 1 июня не вывозят. А это девять этажей по четыре квартиры на каждом, все пользуются. Мусоропроводы забиты, — рассказывает жительница дома Наталья Беляева. — Это всё разлетается на детскую площадку во дворе. Своими силами мы почистили территорию во дворе. 

Мы побывали во дворе многоэтажки. Запах, действительно, стоит неприятный

Фото: Александра Савельева

Обслуживанием дома занимается муниципальная компания «Управляющая дирекция города Ярославля». 

— Обращались со 2 июня по всем телефонам: в диспетчерскую мэрии города, МУП, департамент городского хозяйства. 6 июня лично ездили в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области на Чехова, 5. Подали жалобы. Нам сказали: «Ждите».

Мы обратились в мэрию Ярославля за комментарием.

Подвалы с мусоропроводами стоят открытые. И переполненные

Фото: Александра Савельева

Напомним, что в этом году в Ярославле резко выросли тарифы за вывоз мусора

Накануне жители центра Ярославля заявили о неприятной вони, появляющейся по вечерам.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

мусорвывоз мусора

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)