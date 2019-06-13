«Мухи огромные и крысы табуном»: в жилом доме в Ярославле накопилось несколько этажей мусора

Мусор горой в несколько этажей, страшная вонь и крысы — так уже почти две недели живут ярославцы на улице Суздальской, 190. В их дом перестали заезжать коммунальщики, чтобы вывозить мусор, и он копится в мусоропроводе девятиэтажки, по словам жильцов, с 1 июня.

— Там мухи огромные полетели, крысы табуном, и уже созрели опарыши. Сами подумайте, с 1 июня не вывозят. А это девять этажей по четыре квартиры на каждом, все пользуются. Мусоропроводы забиты, — рассказывает жительница дома Наталья Беляева. — Это всё разлетается на детскую площадку во дворе. Своими силами мы почистили территорию во дворе.