«Вечерами пахнет отвратительно»: жительница центра Ярославля требует разобраться с вонью на улице

Жительница центра Ярославля Наталья ищет в городе специалистов, чтобы проанализировать пробы воздуха. По словам женщины и её соседей - в центре города уже около года каждый вечер усиливается резкий неприятный запах. Особенно он ощущается у проспекта Толбухина.

— Происходит это не один десяток лет! Но около года назад ситуация ухудшилась: запах стал более удушливым и появляется чаще: в основном ближе к вечеру, ночью и после дождя. Источник запаха мне неизвестен. Запах разный, но набор компонентов повторяется: резкий, концентрированный, напоминает иногда смесь солярки, выхлопных газов, битума, иногда – сероводород. Концентрация настолько высока, что нельзя открыть окно для проветривания помещения квартиры. У некоторых находящихся на улице в это время отмечаются головные боли и тошнота, — рассказывает о проблеме Наталья.