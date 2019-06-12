«Вечерами пахнет отвратительно»: жительница центра Ярославля требует разобраться с вонью на улице

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Жители чувствуют устойчивый запах сероводорода
Неприятные запахи усилились примерно год назад
Фото: Александра Савельева
Жительница центра Ярославля Наталья ищет в городе специалистов, чтобы проанализировать пробы воздуха. По словам женщины и её соседей - в центре города уже около года каждый вечер усиливается резкий неприятный запах. Особенно он ощущается у проспекта Толбухина.
— Происходит это не один десяток лет! Но около года назад ситуация ухудшилась: запах стал более удушливым и появляется чаще: в основном ближе к вечеру, ночью и после дождя. Источник запаха мне неизвестен. Запах разный, но набор компонентов повторяется: резкий, концентрированный, напоминает иногда смесь солярки, выхлопных газов, битума, иногда – сероводород. Концентрация настолько высока, что нельзя открыть окно для проветривания помещения квартиры. У некоторых находящихся на улице в это время отмечаются головные боли и тошнота, — рассказывает о проблеме Наталья.
Одна из знакомых ярославны обращалась с этой проблемой в Роспотребнадзор, а она сама готовит обращение к губернатору Ярославской области от всех соседей.
А вы замечали что-то подобное в городе?
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