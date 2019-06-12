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Город

«Вечерами пахнет отвратительно»: жительница центра Ярославля требует разобраться с вонью на улице

Жители чувствуют устойчивый запах сероводорода

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Неприятные запахи усилились примерно год назад

Фото: Александра Савельева

Жительница центра Ярославля Наталья ищет в городе специалистов, чтобы проанализировать пробы воздуха. По словам женщины и её соседей - в центре города уже около года каждый вечер усиливается резкий неприятный запах. Особенно он ощущается у проспекта Толбухина.

— Происходит это не один десяток лет! Но около года назад ситуация ухудшилась: запах стал более удушливым и появляется чаще: в основном ближе к вечеру, ночью и после дождя. Источник запаха мне неизвестен. Запах разный, но набор компонентов повторяется: резкий, концентрированный, напоминает иногда смесь солярки, выхлопных газов, битума, иногда – сероводород. Концентрация настолько высока, что нельзя открыть окно для проветривания помещения квартиры. У некоторых находящихся на улице в это время отмечаются головные боли и тошнота, — рассказывает о проблеме Наталья.

Одна из знакомых ярославны обращалась с этой проблемой в Роспотребнадзор, а она сама готовит обращение к губернатору Ярославской области от всех соседей. 

А вы замечали что-то подобное в городе? 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
12 июн 2019 в 22:41

В районе Толбухина? И гадать не надо! Пахнет от Сангиры - фанерой и формальдегидом!

Гость
12 июн 2019 в 22:34

Город одна большая помойка...Спасибо мееераммм маскалям....