Грибы пошли! Где набрать подберёзовиков на вкусный суп

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Ярославец делится местами, где грибов очень много
Первый улов грибника в этом году
Фото: Андрей Серов / Facebook.com
Каждый год тысячи грибников при наступлении лета ждут одного: ну, когда уже можно будет идти в лес за уловом?
Уже можно! В Ярославских лесах пошли подберёзовики — одни из самых вкусных грибов. Ярославец Андрей Серов делится местами своего первого улова.
— В основном подберёзовики. На границе Ростовского и Переславского района. Собрал всего за час, причем много попадалось уже перегорелых, испортившихся от жары и червяков. В лесу очень сухо, — рассказывает Андрей.
А какие грибные места знаете вы? Делитесь с нами, составим вместе грибную карту области: 76@rugion.ru
Кстати, по мнению диетолога, грибы являются отличным продуктом: вот пять рецептов для здорового питания.
Поделиться