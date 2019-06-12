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Город

Грибы пошли! Где набрать подберёзовиков на вкусный суп

Ярославец делится местами, где грибов очень много

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Первый улов грибника в этом году

Фото: Андрей Серов / Facebook.com

Каждый год тысячи грибников при наступлении лета ждут одного: ну, когда уже можно будет идти в лес за уловом? 

Уже можно! В Ярославских лесах пошли подберёзовики — одни из самых вкусных грибов. Ярославец Андрей Серов делится местами своего первого улова.

— В основном подберёзовики. На границе Ростовского и Переславского района. Собрал всего за час, причем много попадалось уже перегорелых, испортившихся от жары и червяков. В лесу очень сухо, — рассказывает Андрей. 

А какие грибные места знаете вы? Делитесь с нами, составим вместе грибную карту области: 76@rugion.ru

Кстати, по мнению диетолога, грибы являются отличным продуктом: вот пять рецептов для здорового питания.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

грибы

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КОММЕНТАРИИ (1)

рыбак
12 июн 2019 в 20:13

а что на границе переславского и ростовского районов нет противопожарного режима и можно всем подряд леса посещать?