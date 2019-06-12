Грибы пошли! Где набрать подберёзовиков на вкусный суп

Каждый год тысячи грибников при наступлении лета ждут одного: ну, когда уже можно будет идти в лес за уловом?

Уже можно! В Ярославских лесах пошли подберёзовики — одни из самых вкусных грибов. Ярославец Андрей Серов делится местами своего первого улова.

— В основном подберёзовики. На границе Ростовского и Переславского района. Собрал всего за час, причем много попадалось уже перегорелых, испортившихся от жары и червяков. В лесу очень сухо, — рассказывает Андрей.



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