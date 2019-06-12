Это просто мило: мама-утка прогулялась с выводком во дворах многоэтажек

В Ярославле мама-утка прогулялась с утятами по двору пятиэтажек на улице Курчатова в Красноперекопском районе. Чем остановила жизнь двора на несколько минут: все заворожённо смотрели на выводок утят, шагающий за матерью.

— Классно! Куда ты, мелкий! — комментировали происходящее снимавшие всё на мобильник девочки.

Улица Курчатова ведёт к пруду парка Нефтяник, в эту-то сторону и шагали птицы. Всего за мамой шагали восемь маленьких утят.