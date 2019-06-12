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Город

Это просто мило: мама-утка прогулялась с выводком во дворах многоэтажек

Это умилило всех прохожих ярославцев. Видео

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Уточки прогулялись по двору, не стесняясь людей

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле мама-утка прогулялась с утятами по двору пятиэтажек на улице Курчатова в Красноперекопском районе. Чем остановила жизнь двора на несколько минут: все заворожённо смотрели на выводок утят, шагающий за матерью. 

— Классно! Куда ты, мелкий! — комментировали происходящее снимавшие всё на мобильник девочки.

Улица Курчатова ведёт к пруду парка Нефтяник, в эту-то сторону и шагали птицы. Всего за мамой шагали восемь маленьких утят. 

Утка с утятами шагают по двору

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле с конца весны такая картина не редкость: часто водителям приходится останавливаться, чтобы выводок перешёл проезжую часть

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