Это просто мило: мама-утка прогулялась с выводком во дворах многоэтажек

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Это умилило всех прохожих ярославцев. Видео
Уточки прогулялись по двору, не стесняясь людей
Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com
В Ярославле мама-утка прогулялась с утятами по двору пятиэтажек на улице Курчатова в Красноперекопском районе. Чем остановила жизнь двора на несколько минут: все заворожённо смотрели на выводок утят, шагающий за матерью.
— Классно! Куда ты, мелкий! — комментировали происходящее снимавшие всё на мобильник девочки.
Улица Курчатова ведёт к пруду парка Нефтяник, в эту-то сторону и шагали птицы. Всего за мамой шагали восемь маленьких утят.
В Ярославле с конца весны такая картина не редкость: часто водителям приходится останавливаться, чтобы выводок перешёл проезжую часть.
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